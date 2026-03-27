2026-03-27
Är du en händig och noggrann montör som vill arbeta i ett innovativt företag? Vi på OnePartnerGroup söker nu en montör till vår kund i Kungsbacka.Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
I denna roll kommer du att arbeta hos vår kund, en ledande aktör inom lyftlösningar. Som montör kommer du att arbeta med montering av mekaniska och elektriska komponenter, säkerställa kvalitet och bidra till att optimera produktionsflödet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Montering av mekaniska och elektriska komponenter
Testning och kvalitetskontroll av färdiga produkter
Samarbete med produktions- och utvecklingsteamet för att förbättra produkter
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av montering inom industri, mekanik eller el
Är tekniskt intresserad och händig
Kan läsa ritningar och tekniska specifikationer
Är noggrann och lösningsorienterad
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder:
En spännande möjlighet att arbeta hos en ledande aktör
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor
Möjlighet att utvecklas inom industribranschen
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du initialt kommer att bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och om allt går som planerat så kommer din anställning efter några månader fortsätta hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Amar Lagumdzija amar.lagumdzija@onepartnergroup.se Jobbnummer
9824320