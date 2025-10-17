Montör
2025-10-17
Ikett Personalpartner söker en noggrann och praktiskt lagd montör till ett väletablerat industriföretag inom metallbearbetning och tillverkning i Höör.
Som montör kommer du att arbeta i produktionen, där detaljer och komponenter monteras till färdiga produkter eller moduler.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Montering av plåt- och ståldetaljer enligt ritningar och specifikationer
• Anpassning, justering och kontroll av passform
• Användning av handverktyg, elverktyg och mätinstrument
• Kvalitetskontroll av monterade enheter
• Samarbete med svetsare, lackerare och övrig produktion
Arbetet är förlagt på dagtid.
Start enligt överenskommelse.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av montering inom industrin, gärna med inriktning mot metall eller mekanik.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och har en stark vilja att göra ett bra jobb.
Du har god förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar, samtidigt som du har en god verktygsvana och en praktisk problemlösningsförmåga.
• Truckkort och/eller traversvana är meriterande
• Svenska i tal och skrift
• Körkort B
Vi ser gärna att du som söker bor i närområdet.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag! Ersättning
Fast lön
