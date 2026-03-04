Montör - Uppsala - Heltid

Simplex Bemanning AB / Fordonsmontörsjobb / Uppsala
2026-03-04


Vill du arbeta på ett av Sveriges ledande företag inom fordonsindustrin? Nu söker vi en montör till ett etablerat industriföretag i Uppsala med lång erfarenhet och starkt kvalitetsfokus.
Om rollen
Som montör hos vår kund arbetar du med att montera påbyggnader för lastbilschassin. Du är en viktig del av ett engagerat team där kvalitet, säkerhet och samarbete alltid står i centrum. Rollen erbjuder varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling inom yrket.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
Montera påbyggnader för lastbilschassin enligt specifikationer och ritningar

Arbeta självständigt och i team för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet

Bidra till utveckling och förbättring av monteringsprocesser

Skapa och upprätthålla en säker, ren och organiserad arbetsmiljö

Anställningsvillkor
Anställningsform: Uthyrning via Simplex Bemanning i 6 månader, därefter övergång till kund

Placering: Uppsala

Arbetstider: Heltid, förmånliga arbetstider med flexramar

Lön: 29 800 kr/mån

Start: Omgående

Arbetstider: Dagtid, Måndag - Torsdag 07:00-16:00. Fredag - 07:00-14:30

Vi söker dig som
Har erfarenhet av montering, gärna inom fordonsindustrin

Är tekniskt kunnig och van vid ritningsläsning

Behärskar svenska i tal och skrift

Är flexibel, anpassningsbar och en lagspelare med driv

Trivs i en dynamisk miljö och tar ansvar för ditt arbete

Meriterande
B- och C-körkort

Vi erbjuder
En spännande arbetsplats med varierande uppgifter

Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter

Förmånliga arbetstider med flexramar

Friskvård och andra förmåner

Tryggt anställningsupplägg med möjlighet till fast tjänst efter 6 månader

Företaget
Vår kund är ett av Sveriges ledande företag inom påbyggnader för lastbilar och släpfordon. Med lång erfarenhet, stark kvalitetsfokus och en produktion samlad under ett och samma tak erbjuder de en stabil och utvecklande arbetsmiljö - mitt i hjärtat av svensk industri.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett bemanningsföretag med tydligt fokus på industri, lager och logistik. Vi arbetar nära både kunder och konsulter för att skapa långsiktiga lösningar. För oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: info@simplexbemanning.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Simplex Bemanning AB (org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se

Arbetsplats
Simplex Bemanning

Jobbnummer
9776131

