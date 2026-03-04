Montör - Uppsala - Heltid
Simplex Bemanning AB / Fordonsmontörsjobb / Uppsala
2026-03-04
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på ett av Sveriges ledande företag inom fordonsindustrin? Nu söker vi en montör till ett etablerat industriföretag i Uppsala med lång erfarenhet och starkt kvalitetsfokus.
Om rollen
Som montör hos vår kund arbetar du med att montera påbyggnader för lastbilschassin. Du är en viktig del av ett engagerat team där kvalitet, säkerhet och samarbete alltid står i centrum. Rollen erbjuder varierande arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling inom yrket.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Montera påbyggnader för lastbilschassin enligt specifikationer och ritningar
Arbeta självständigt och i team för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet
Bidra till utveckling och förbättring av monteringsprocesser
Skapa och upprätthålla en säker, ren och organiserad arbetsmiljöAnställningsvillkor
Anställningsform: Uthyrning via Simplex Bemanning i 6 månader, därefter övergång till kund
Placering: Uppsala
Arbetstider: Heltid, förmånliga arbetstider med flexramar
Lön: 29 800 kr/mån
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid, Måndag - Torsdag 07:00-16:00. Fredag - 07:00-14:30
Vi söker dig som
Har erfarenhet av montering, gärna inom fordonsindustrin
Är tekniskt kunnig och van vid ritningsläsning
Behärskar svenska i tal och skrift
Är flexibel, anpassningsbar och en lagspelare med driv
Trivs i en dynamisk miljö och tar ansvar för ditt arbete
Meriterande
B- och C-körkort
Vi erbjuder
En spännande arbetsplats med varierande uppgifter
Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
Förmånliga arbetstider med flexramar
Friskvård och andra förmåner
Tryggt anställningsupplägg med möjlighet till fast tjänst efter 6 månaderFöretaget
Vår kund är ett av Sveriges ledande företag inom påbyggnader för lastbilar och släpfordon. Med lång erfarenhet, stark kvalitetsfokus och en produktion samlad under ett och samma tak erbjuder de en stabil och utvecklande arbetsmiljö - mitt i hjärtat av svensk industri.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett bemanningsföretag med tydligt fokus på industri, lager och logistik. Vi arbetar nära både kunder och konsulter för att skapa långsiktiga lösningar. För oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
