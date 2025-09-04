Montagechef
Industri Support Värmland AB / Byggjobb / Kil Visa alla byggjobb i Kil
2025-09-04
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Kil
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Sunne
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Metso söker nu en Montagechef. Just denna enhet är mindre, men utvecklingsmöjligheterna stora. Metso erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster för sina kunder inom aggregat-, mineralbearbetnings- och metallraffineringsindustrin. Metso hjälper kunderna att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och minska miljömässiga och ekonomiska risker.
Ditt område blir inom produktion inklusive underhåll. Detta är en direktrekrytering och du blir direktanställd på företaget.Arbetsuppgifter
Ditt största verksamhetsområde är monteringen och där kommer du att arbeta med allt från rekrytering av kollektivanställda till att sy ihop komplicerade montage på andra sidan jordklotet. Du har möjlighet att få utbildningar och internationella kontakter. Resor blir ovanliga för din egen del, men dina underställda montörer kommer att resa i hela världen. Varje gång ett nytt projekt dragits i gång tar du in ytterligare ett trettiotal montörer från väl inarbetade leverantörer. Oftast handlar det om samma personer som på tidigare projekt. Du kommer även rekrytera montörer på fältet och då handlar det om firmor i hela världen. En stor del av ditt ansvar innebär att se till att du vet var material finns, att du har full koll på ritningar och montageprocessen, så att du kan hjälpa dina montörer när de har kört fast samt att du planerar montaget ute hos kund, följer upp FAT- och SAT-tester. Du ansvarar även för att attestera tider, kommunicera med ledningen och delta i interna möten m.m.Profil
Vi söker en strukturerad, trygg och ansvarsfull person till den här posten. Du skall ha erfarenhet av att leda stora montagearbeten och egen erfarenhet som montör, montageledare, arbetsledare, resemontör, underhållsmekaniker, underhållschef, FU-ledare eller liknande. Din förmåga att läsa och tolka ritningar skall vara på hög nivå och du skall ha erfarenhet av att på ett pedagogiskt sätt förmedla dessa till underställd personal samtidigt som du själv förutser eventuella problem och initierar åtgärder.
Lämplig utbildning är yrkesskola med inriktning drift- och underhåll. Utöver ritningsläsning behöver du vara kunnig inom arbetsmiljö, säkerhet, hälsa och kvalitet. Vi söker dig som är organisatorisk och strukturerad samt bekväm med att leda andra. Du har koll på saker och ting, är beslutsfähig, kan delegera, har gott självförtroende och kan hålla huvudet kallt i krissituationer. Du är bekväm i projektmöten med kund, där du med integritet bevakar företagets intressen. Du kommunicerar med fokus på tydlighet, är prestigelös och bra på att skapa harmoni i gruppen. Du är bekväm med att vara operativ i monteringsarbetet och en god relationsbyggare. När ett projekt är över utvärderar du och analyserar samt drar lärdomar inför kommande montagejobb, vilket kräver god logisk slutledningsförmåga. Meriterande med truck- och traverskort, heta arbeten certifikat, SSG och att kunna administrera SSG.
Känner du igen dig och är lite intresserad att veta mer? Skicka då in en anmälan, så bokar vi in ett förutsättningslöst möte där vi samtalar om tjänsten. Din ansökan behandlas med största diskretion. Planerat tillträde blir ca augusti 2025. Vid intresse bokar vi ett möte så du får komma och se anläggningen och ställa initierade frågor direkt till blivande chef. PS: Tipsa gärna en vän eller kollega om tjänsten, ifall den inte skulle tilltala dig!
Om Industrisupport
Denna platsannons avser en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sköts av IndustriSupport som extern rekryteringspartner. Om du blir utvald för tjänsten anställs du direkt av det företag som söker personal, från din första arbetsdag. I slutskedet av rekryteringen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi arbetar med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2804". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
9492971