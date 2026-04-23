Modersmålspedagog nordsamiska
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23Beskrivning
Huvudansvaret för planering, genomföring och utvärdering av den samiska undervisningen på förskolan.
Samordna och strukturera den samiska verksamheten och miljön inom avdelningen och inom hela organisationen som rör samiska frågor.
Du är inkopplad i minoritetsfrågor som rör verksamheten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda kunskaper i det nordsamiska språket och samisk kultur.
Du ska vara samarbetsvillig, öppen och lyhörd i mötet med andra.
Du är intresserad av att utveckla dig själv och förskolan samt vågar tänka i nya banor.
Du ser barnens olika behov och tar hänsyn till deras förutsättningar.
I det kollegiala lärandet delar du gärna med dig av både kunskap och erfarenhet samt sprider arbetsglädje till arbetsplatsen.
I arbete med att inkludera alla barn visar du ett stort engagemang och intresse.
Erfarenhet från förskola är meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska språket, tal och skrift.Övrig information
Tillträde 2026-08-17
Varaktighet tills vidare
Sysselsättningsgrad 20%, kan eventuellt kombineras med tjänsten som lärare nordsamiska åk 1-9 på grundskolan.
Utdrag ur belastningsregistret krävs för anställning
Om du överväger att flytta till Arjeplog och har frågor eller behöver hjälp, är du varmt välkommen att kontakta vår inflyttningssamordnare Hilde Pape. Du når henne på telefon 0961-141 38 eller via e-post: Hilde.Pape@arjeplog.se
. Hilde ser fram emot att hjälpa dig med din flytt och att besvara dina frågor om livet i vår vackra kommun.
Kommunen ser positivt på om du även vill arbeta inom kommunens räddningstjänst som deltidsbrandman.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
I vänliga och vackra Arjeplogs kommun ligger Sveriges största och fjällnära skärgård. Här har vi kortast restid till arbetet och samtidigt en storslagen natur runt hörnet. Här möts tiotusen år gammal kultur med innovativt näringsliv och forskning i världsklass. Vår fordonstestindustri och vår besöksnäring ger kommunen en internationell prägel.
Med invånarna i fokus ser vi till att det där självklara fungerar: en skola med god kvalitet, en omsorgsfull vård och en trygg livsmiljö.
Som arbetsgivare erbjuder vi dig ett utvecklande och meningsfullt arbete i en god gemenskap. Arjeplog, Àrjepluovve, är en samisk förvaltningskommun. Vi välkomnar därför särskilt sökanden med kunskaper i samiska språken och kulturen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arjeplogs kommun
(org.nr 212000-2668), http://www.arjeplog.se
Tingsbacka Storgatan 20 (visa karta
)
938 31 ARJEPLOG Arbetsplats
Arjeplog kommun Kontakt
Kommunal, Beatrice Åberg 076-1038955
