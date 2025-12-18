Modern Workplace M365 Architect
2025-12-18
Sopra Steria, Nordens ledande företag inom digital transformation, söker en erfaren och kompetent arkitekt inom Modern Workplace M365 för att stärka vårt framstående team. Vi har blivit erkända som Karriärföretag och en av Sveriges bästa arbetsplatser 2025 av Great Place to Work. I denna roll kommer du att spela en avgörande roll i leveransen av innovativa molnbaserade projekt till våra kunder samt bidra till vidareutvecklingen av deras digitala arbetsplatser.
Som arkitekt inom Modern Workplace M365 hos oss kommer du att leda, designa och implementera lösningar. Du kommer att arbeta nära våra kunder för att identifiera deras behov och bygga lösningar som kombinerar säkerhet, flexibilitet och skalbarhet. Tillsammans med våra kunder kommer du att skapa effektiva och säkra arbetsflöden som gör det möjligt för deras organisationer att arbeta varsomhelst och närsomhelst. Arbetet på Sopra Steria bedrivs i en hybrid arbetsmiljö där våra konsulter arbetar i en mix av på våra kontor (Stockholm & Malmö), hemma alternativt on-site hos kunder utifrån önskemål.
Ansvarsområden:
- Designa, planera och implementera Microsoft 365-lösningar (Teams, SharePoint, Exchange Online) för att stödja samarbete och produktivitet.
- Utveckla strategier för enhetshantering, säkerhet och applikationsdistribution med hjälp av Intune (Microsoft Endpoint Manager).
- Utforma och implementera säkerhetspolicys och strategier för regelefterlevnad, inklusive Conditional Access och dataskydd.
- Samverka med kunders IT-team och affärsverksamhet för att förstå deras behov och skapa hållbara och innovativa tekniska lösningar.
Krav och kompetenser:
- Minst 5 års erfarenhet som teknisk arkitekt inom IT-lösningar, med särskilt fokus på Microsoft 365.
- Har djupgående kunskap om minst ett område inom Microsoft 365-ekosystem så som Teams, SharePoint, Exchange Online och OneDrive.
- Är väl bevandrad i molntjänster, mobila enhetshanteringslösningar (Intune), säkerhetslösningar (Conditional Access, Defender) och dataskydd samt migreringsarbete från on-premise.
- Har erfarenhet av att leda projekt inom molntransformation och modernisering av arbetsmiljöer.
- Har erfarenhet av PowerShell och andra automatiseringsverktyg.
- Starkt meriterande med relevant certifiering för rollen (ex. MS-102 Microsoft 365 Certified Administrator Expert)
- Är en skicklig kommunikatör och trivs i en kundnära roll där du får presentera lösningar för både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Om Sopra Steria:
Som arbetsgivare kan vi på Sopra Steria erbjuda dig möjligheten att arbeta i en dynamisk och innovativ miljö med några av de mest spännande projekten inom digital transformation. Dina kollegor är experter och specialister inom sitt fält där vi också erbjuder möjlighet till vidareutveckling genom certifiering och utbildningar inom olika produkter och tjänster relevanta för din tjänst. Sopra Sterias kultur främjar samarbete, kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Vi tror på att leda oss själva och erbjuder flexibla arbetsförhållanden och möjlighet till distansarbete.
Om du är redo att vara en del av vår kultur och bidra till vår tillväxtresa, ser vi fram emot att läsa din ansökan och CV. För eventuella frågor angående tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare Teodor Nellvik (teodor.nellvik@soprasteria.com
