Mjukvaruutvecklare till Avancerade Försvarssystem
2025-12-21
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Är du en erfaren mjukvaruutvecklare som trivs med tekniska utmaningar och brinner för att skapa robust och pålitlig mjukvara? Vill du arbeta med avancerade försvarssystem i framkant av modern teknik? Då kan det här vara rätt roll för dig.
Din roll
Som mjukvaruutvecklare på Saab Dynamics blir du en viktig del i arbetet med att bygga upp och utveckla våra system. Du får möjlighet att arbeta i team som fokuserar på olika delar - från system och test till utveckling nära våra algoritmer. Oavsett inriktning är samarbetet i fokus, och du blir del av en miljö där vi lär av varandra och växer tillsammans.
Du kommer arbeta i tvärfunktionella, agila team som finns både på plats och på olika orter. Därför ingår resor mellan bland annat Karlstad, Karlskoga och Linköping som en naturlig del av rollen. Hos oss får du vara med hela vägen - från design och implementation till test och underhåll - och bidra till att skapa lösningar som verkligen gör skillnad.
Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att samarbeta. Vi tror att du trivs i en miljö där man delar kunskap, tar sig an nya utmaningar och hittar smarta lösningar tillsammans.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, gärna i språk som C++ eller Python
Erfarenhet av designarbete och gärna även mjukvaruarkitektur
Kunskap om mjukvarutestning och kvalitetssäkring
Erfarenhet av att arbeta i agila team och en vilja att bidra till både teamets och din egen utveckling
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
