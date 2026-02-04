Mjukvaruutvecklare
Procruitment AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-02-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Varberg
, Gislaved
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Vi söker nu en hårdvarunära embeddedutvecklare till vår kund inom försvarsindustrin. Du blir en del av en växande grupp som utvecklar funktioner för avancerade radiosystem och radarsystem kopplade till flygande system. Arbetet sker nära både hårdvara och mjukvara, där du får vara med från design och implementation hela vägen till verifiering och labbkörning.
I rollen arbetar du främst med mjukvaruutveckling i C/C++ för FPGA-baserade lösningar med inbyggda processorer. Inslag av firmware (VHDL) förekommer och du får en vardag där samarbete med andra domäner och systemansvariga är en naturlig del av leveransen. Teamen arbetar agilt och uppdragen kan variera från nya funktioner till modifieringar och vidareutveckling av befintliga system.
Här finns goda möjligheter att utvecklas över tid, och rollen kan delvis formas utifrån din bakgrund. Beroende på var du har mest erfarenhet och intresse kan du arbeta mer mjukvarunära i C/C++ eller närmare hårdvaran
Din kompetens
Vi ser att du har:
Minst 3 års erfarenhet av hårdvarunära embeddedprogrammering
God kunskap i C och C++
Förståelse för hur FPGA:er (eller motsvarande) fungerar.
Vi tror att du trivs i en miljö med högt tekniskt ansvar, där du är prestigelös, nyfiken och tar initiativ. Du är också bekväm med att arbeta tvärfunktionellt och bidra där det behövs - från implementation till praktiskt arbete i labbmiljö.Övrig information
Lön: Fast månadslön Omfattning: Heltid, tillsvidare Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid Placeringsort: Göteborg
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7172031-1824464". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9723651