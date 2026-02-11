Mjukvaruingenjörer till Växjö
2026-02-11
UTVALD! Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vi vill att det skall märkas, hos oss ska man bli sedd och hörd. Våra kunder skall vända sig till oss för att få de Utvalda. Vi tillhandahåller ingenjörstjänster inom produktutveckling och vår kompetens finns inom teknikområdena Mekanik, Inbyggda system, Elkraft och El/automation. Vi är verksamma med kontor i Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Växjö, Stockholm, Örebro, Västerås, Järfälla, Borlänge och Ludvika.
Är du redo och intresserad av uppdrag inom försvarsindustrin ?
Då är du den vi söker!
Om IKG
IKG är ett teknikkonsultföretag som samarbetar med produktutvecklande företag inom flera branscher, såsom energi, medicinteknik, telekom och industri. Vi startade 1990 i Västerås och finns idag på tio orter: Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, Växjö, Örebro, Västerås, Järfälla, Borlänge och Ludvika. Vår vision är att matcha rätt person med rätt uppdrag och skapa möjligheter för både personlig och professionell utveckling.
Vi expanderar i Växjö och söker engagerade mjukvaruingenjörer som vill vara med på en spännande resa med oss på IKG. Som mjukvaruingenjör hos oss arbetar du med att utveckla och integrera avancerade mjukvarulösningar hos våra kunder, som är ledande inom sina branscher. Beroende på din bakgrund och intresse kan du specialisera dig inom inbyggda system (t.ex. embedded C++, realtidssystem) eller applikationsutveckling (t.ex. full stack, systemarkitektur, CI/CD).
I rollen är du involverad i olika faser av mjukvaruutveckling - från kravanalys och systemdesign till implementation, integration och testning. Projekten varierar och kan omfatta allt från utveckling av inbyggda system för fordonsplattformar till applikationer för uppkopplade tjänster eller högpresterande systemarkitekturer. Du samarbetar nära med kunder, leverantörer och tvärfunktionella team för att leverera robusta lösningar och kan bidra med att utveckla nya metoder och teknologier.
Vad erbjuds du som konsult på IKG?
• Fast månadslön oberoende av uppdrag
• Sex veckors betald semester per år
• Marknadens högsta friskvårdsbidrag på 5000 kronor årligen
• Bonusmöjligheter (upp till 2000 kr/månad)
• Förmåner enligt kollektivavtal (tjänstepension, sjukersättning, försäkring, föräldraledighetstillägg)
• Företagshälsovård
• Nära samarbete med teknikutveckling
• Varierande arbetsuppgifter, produkter och system
• Möjlighet att arbeta med både kunder och deras leverantörer inom olika branscher
• Möjlighet att utveckla dina tekniska kunskaper
• Skapa ett värdefullt kontaktnät för din framtida karriär
• Delaktighet i ett fantastiskt team med regelbundna IKG-event och möten
Kompetens
• Civil- eller högskoleingenjör inom datateknik, mjukvaruutveckling, elektroteknik eller motsvarande, alternativt motsvarande erfarenhet
• Några års erfarenhet av mjukvaruutveckling, integration eller testning (t.ex. inbyggda system eller applikationsutveckling)
• Kunskap om kravhantering, systemdesign och teknisk dokumentation
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av programmering i C++, Java, Python eller SQL
• Erfarenhet av inbyggda system, realtidssystem eller fordonskommunikation (t.ex. CAN, LIN, Ethernet)
• Kunskap om verktyg som Git, Jenkins, Gerrit, Bitbucket eller Artifactory
• Erfarenhet av testdriven utveckling, enhetstestning eller CI/CD-pipelines
• Erfarenhet av Android AOSP, Android Framework eller Java Swing
• Kunskap om högpresterande systemarkitekturer eller konfigurationshantering
• Erfarenhet av agila metoder (t.ex. Scrum, SAFe) eller funktionssäkerhet (t.ex. ISO 26262)
• Erfarenhet från branscher som telekom, fordonsindustri och försvarsindustrin .Dina personliga egenskaper
• Analytisk och detaljorienterad med stark problemlösningsförmåga
• Engagerad och driven, med fokus på att leverera högkvalitativa resultat
• Teamorienterad men självgående, med förmåga att arbeta i dynamiska miljöer
• Kundfokuserad med utmärkt kommunikationsförmåga för samarbete med olika intressenter
• Nyfiken och intresserad av att utveckla och implementera nya teknologier och metoder
• Svenskt medborgarskap då uppdragen är säkerhetsklassade och registerkontroll utförs
Varför IKG?
Vi värdesätter gemenskap och välmående! Genom en öppen dialog och stöd från din närmsta chef ser vi till att du får rätt förutsättningar för att lyckas. Regelbundna träffar och aktiviteter med kollegor gör att du snabbt blir en del av teamet. På IKG sätter vi din utveckling och balans mellan arbete och fritid i fokus, med marknadens bästa förmåner och en flexibilitet som gör skillnad.
Välkommen med din ansökan!
Detta är en proaktiv rekrytering, vilket innebär att vi bygger upp vårt nätverk för kommande möjligheter hos våra kunder i Växjö med fokus på uppdrag inom försvarsindustrin . Vi utvärderar kandidater löpande, så skicka in din ansökan redan idag och ange gärna om du har en inriktning mot inbyggda system, applikationsutveckling eller båda! Ersättning
