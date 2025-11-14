Mjukvaruarkitekt
2025-11-14
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker en engagerad och erfaren mjukvaruarkitekt till ett spännande samarbetsprojekt inom ett avancerat långräckviddigt robotsystem. Som en viktig medlem i våra dynamiska och agila team kommer du att arbeta nära världsledande aktörer och bidra till utvecklingen av en redan tekniskt världsledande produkt.
I rollen som mjukvaruarkitekt kommer du att spela en central roll i vidareutvecklingen av ett avancerat planeringssystem med GIS-funktionalitet, som nu står inför flera större uppgraderingar. Du arbetar nära teamen med fokus på strategiskt och långsiktigt tänk kring systemets prestanda och underhållbarhet.
Vi söker dig som vill ta ett steg framåt och bidra till att vidareutveckla arkitekturen för att möta nya tekniska utmaningar, såsom distribuerade system och beräkningar på kretskort. Arbetet bedrivs med continuous integration och kräver ett stort eget ansvar, samtidigt som processer och metoder kommer att vidareutvecklas.
Du har dokumenterad erfarenhet av mjukvaruarkitektur och gedigen bakgrund inom applikationsutveckling, högpresterande datorsystem eller liknande områden.
I jobbet ingår:
*
Ta fram lösningsförslag på teknisk arkitektur
*
Skapa, granska och uppdatera systemdokumentation
*
Nära samarbete med den agila produktägaren om prioritering av tekniska implementationer
*
Konceptstudier inför tekniska vägval
*
Coacha och vara mentor till teammedlemmar
*
Skapa en tydlig och sammanhållen helhetsbild av produktens utveckling
*
Samarbeta med externa leverantörer och partners
För att lyckas i rollen behöver du:
*
Vara en kommunikativ lagspelare som vågar prova nya lösningar
*
Ha erfarenhet av agila arbetssätt
*
Kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.
*
Mycket goda kunskaper i C++ (krav), samt gärna erfarenhet av Ada och CUDA (meriterande).
*
Ha minst tio års av mjukvaruutveckling varav minst tre år som arkitekt eller motsvarande
Placering kan vara i Karlskoga eller Karlstad, och reser mellan dessa orter kommer att förekomma men även resor till andra orter där SAAB har verksamhet kan komma att bli aktuellt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
