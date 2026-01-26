Minst en doktorand i psykologi
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för psykologi söker nu en doktorand till forskarutbildningen inom valfri inriktning inom ämnet och utifrån egen föreslagen projektplan.
Forskarutbildningen
Forskarutbildningen i psykologi omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier, och avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Bestämmelser om anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen 5 kap. 1-7 §§.
Den som anställs som doktorand ska ägna sig åt sin forskarutbildning och förväntas aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön på plats på institutionen i Lund. Utöver de egna studierna kan institutionstjänstgöring om högst 20 procent förekomma, främst i form av undervisning men även forskning eller administrativa uppgifter, i enlighet med gällande regler.
Information om forskarutbildningen i psykologi finns på:http://www.psy.lu.se/studera/forskarutbildning
Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:
• avlagt examen på avancerad nivå,
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet till forskarutbildning i psykologi har den som har:
• minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet psykologi, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp, eller
• motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.
Bedömningsgrund
Vid urval bland behöriga sökande ska särskild vikt fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, i enlighet med HF och SFS 1998:80.
Goda kunskaper i talad och skriven engelska krävs och bedöms genom intervju med de högst rankade kandidaterna.
Se information på http://www.psy.lu.se/studera/forskarutbildning
om vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Observera att endast kompletta ansökningar kommer att beaktas och att behörigheten måste vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Det finns inget krav på att kontakta potentiell handledare före ansökan. Finansieringsplan ska inte bifogas eftersom anställningen är finansierad av institutionen.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning som doktorand under fyra år, med månadslön enligt Högskoleförordningen 5 kap. 7 §.
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.
Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.
