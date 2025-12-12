Miljöstrateg
Göteborg Energi AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-12-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborg Energi AB i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens hållbara verksamhet? Som Miljöstrateg hos oss får du en nyckelroll i att driva och utveckla vårt miljö- och klimatarbete, samt energieffektivisering på koncernnivå.
Du blir en del av ett engagerat team som arbetar målmedvetet för att skapa hållbart värde för Göteborg Energi och samhället.Din uppgift
I rollen ansvarar du för att vidareutveckla koncernens ledningssystem för miljö så att strukturen är tydlig, logisk och uppfyller kraven enligt ISO 14001. Du kommer att bygga upp och utveckla vårt energiledningssystem i enlighet med STEMFS 2014:2 och säkerställa att arbetssätten speglar ledningens styrfilosofi. En viktig del av ditt arbete är att ta fram och utveckla rutiner kopplade till våra betydande miljöaspekter och koncernövergripande miljölagefterlevnad. Du kommer också att få bidra i utvecklingen av arbetssätt för koncernövergripande klimatredovisning enligt Greenhouse Gas Protocol.
Du följer upp och analyserar koncernens övergripande mål och nyckeltal inom miljö- och klimatområdet och vid behov ta fram beslutsunderlag för ledningsgruppen. Rollen innebär också att du utbildar och inspirerar medarbetare inom ditt ansvarsområde och verkar för att planering och uppföljning sker kontinuerligt, samtidigt som du driver nödvändiga åtgärder för att nå våra mål.
Hos oss får du möjlighet att påverka strategiskt och bidra till en hållbar framtid. Som en del av Göteborgs Stad driver vi vårt miljö- och klimatarbete i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatmål och samverkar aktivt med Göteborgs Stads förvaltningar och bolag i miljö- och klimatfrågor.
Ditt team
Du kommer att vara en del av vår HSEQ-stab, som består av elva engagerade medarbetare inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Tillsammans ansvarar vi för att driva och utveckla det strategiska HSEQ-arbetet inom organisationen. I rollen kommer du tillsammans med vår befintliga miljöstrateg arbeta strategiskt med att utveckla arbetssätt för att förbättra vårt befintliga miljö- och klimatarbete.
Din chef blir Johanna Ståhlberg:
Vi har idag ett välfungerande HSEQ-arbete inom koncernen. För mig som chef är det viktigt med ett inkluderande arbetsklimat i arbetsgruppen där alla känner sig delaktiga och engagerade för vårt gemensamma uppdrag. Jag uppmuntrar medarbetarna att ta aktivt ansvar för sina uppgifter och jag vill att de ska känna att jag är närvarande och ger det stöd som behövs.
Din kompetens
Vi ser gärna att du har en relevant akademisk examen om minst 180 hp och minst fem års yrkeserfarenhet inom miljöområdet. Du behöver också ha goda kunskaper inom energiledning enligt ISO 50001 eller STEMFS 2014:2 samt inom Greenhouse Gas Protocol.
Du har goda kunskaper om branschen vi verkar i och det är meriterande om du har erfarenhet av projektledning eller som linjechef. För att lyckas i rollen är du mål- och resultatorienterad, har god analytisk förmåga och ser helheten - hur processer, människor och verksamhetsmål hänger ihop. Du är trygg i din kommunikation och trivs med att driva utveckling.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/224". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborg Energi AB
(org.nr 556362-6794) Arbetsplats
Personal Och Arbetsplats, Hseq Kontakt
Johanna Ståhlberg 0761051402 Jobbnummer
9642950