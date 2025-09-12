Miljöspecialist
Varje dag under hela året spelar exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, väg- och spårvägssträckor, broar, tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028.
Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Vi söker dig som har specialiserat dig inom miljöfrågor och vill vara med och driva dessa inom Exploateringsförvaltningens verksamhetsområde. Tillsammans arbetar vi för att uppnå stadens höga miljö- och klimatmål i utvecklingen av Göteborg.
Som miljöspecialist bidrar du med miljökompetens till hela förvaltningen. Arbetet är självständigt och innebär främst att vara specialiststöd till förvaltningens projektavdelningar för att säkerställa att förvaltningen uppfyller miljöbalkens krav och bidrar till att nå stadens mål inom miljö och klimat. Du kommer att arbeta brett med miljöfrågor såsom markmiljö, vattenverksamhet, buller, dagvatten, klimat och naturmiljö med mera. Du ingår i en grupp av miljöspecialister med olika specialistområden som hjälps åt att stötta projekten i olika frågor. Du kommer också att ha kontakt med tillsyns- och tillståndsmyndigheter och att delta i samarbeten inom Göteborgs Stad och med andra samarbetspartners såsom konsulter.
Arbetet inkluderar stöd och rådgivning till exempel vid framtagande och granskning av miljöplaner, anmälningar eller dispensansökningar, granskning av utredningar och åtgärdsförslag samt att stötta projekten vid upphandlingar av konsultutredningar och åtgärder. I rollen som miljöspecialist ingår också att delta i eller driva utvecklingsarbete inom miljöområdet. Det kan också vara aktuellt att hålla i interna utbildningar.
Tjänsten är placerad på mark- och miljöenheten på Exploateringsförvaltningen. Du kommer att ingå i en enhet med cirka 20 kollegor med hög kompetens inom olika områden kopplat till mark- och miljöfrågor och du kommer att ha cirka 360 kollegor inom förvaltningen som tillsammans arbetar för att utveckla och bygga Göteborgs Stad. Vi anser det viktigt att hjälpas åt och med våra gemensamma kunskaper når vi längre. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom miljövetenskap eller liknande, med goda kunskaper i miljölagstiftningen och erfarenhet inom området.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal, regional eller statlig samhällsplanering. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom miljöområdet med inriktning på entreprenad- och anläggningsverksamhet och/eller erfarenhet av markmiljöfrågor och/eller vattenverksamhet. Erfarenhet av miljöfrågor kopplat till markmiljö, dagvatten, kemikalier, luft, buller eller klimatberäkningar är också meriterande.
Som person är det viktigt för oss att du har en helhetssyn, är strukturerad, lyhörd och analytisk samt att du är kommunikativ och pedagogisk i både tal och skrift. Du ska kunna skapa effektiva resultat, både självständigt och i samarbete med andra. Du har god datorvana och arbetar obehindrat i Microsoft 365.
B-körkort krävs för tjänsten
