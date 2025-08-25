Miljöspecialist
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Järfälla
, Täby
, Södertälje
Vi på Future People söker en miljöspecialist till vår kund i centrala Stockholm. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag hos en av våra kunder samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vår kund arbetar dygnet runt, året om, tryggar dem den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster. Idag är fler än 800 000 stockholmare och drygt 400 sjukhus, datahallar och andra verksamheter anslutna till fjärrvärmenätet, kopplat till deras värme- och kraftvärmeanläggningar från Högdalen i söder till Brista i norr. Med gemensam kraft driver dem Stockholm framåt med potential att bli världens första klimatpositiva huvudstad.
Du kommer att bli en del av ett kunnigt team vid vår kunds produktionsanläggningar. Här får du arbeta tillsammans med kollegor med bred erfarenhet inom miljöområdet och bidra till att utveckla och förbättra våra processer.
Om uppdraget I rollen som miljöspecialist stöttar du teamet med uppföljning av tillståndsgiven miljöfarlig verksamhet och miljörapportering. Du får en central roll i förbättringsarbetet kopplat till våra produktionsprocesser och blir en viktig länk mellan olika delar av organisationen.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Följa upp och utreda miljöfrågor inom tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
Ta fram underlag och skriva miljörapporter
Ha kontakt med myndigheter, drift- och underhållsavdelningar samt andra intressenter
Hantera miljöavvikelser och genomföra riskbedömningar
Sprida kunskap och information om miljöfrågor internt
Krav för tjänsten:
Högskoleutbildning inom teknik eller miljö och hälsoskydd
Erfarenhet av myndighetskontakter
Erfarenhet av arbete med tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
God digital förmåga
Meriterande:
Kunskap om processer för kraft- och värmeproduktion
Kännedom om SFS 2013:252 och SFS 2013:253
Kunskaper om BAT-slutsatserna (LCP och WI)
Kunskap om Industriutsläppsdirektivet (IED)
Erfarenhet av att tolka och implementera lagar och förordningar
Erfarenhet av miljörapportering
Som person är du prestigelös, engagerad och har ett starkt driv. Du är utåtriktad, förtroendeingivande och tydlig i din kommunikation. Du har en god samarbetsförmåga och tar gärna egna initiativ.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Omfattning: Heltid till den 31/8-2026
Start: 1/9-2025
Sista ansökningsdagen: 29/8-2025
Du söker tjänsten på futurepeople.se
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR. Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen till oss på Future People! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Future People
Therese therese.lonnberg@futurepeople.se
