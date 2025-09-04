Miljöinspektör vikariat
2025-09-04
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Bygg- och miljöförvaltningen arbetar med frågor inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, tobak- och alkoholtillsyn, bygglov, detaljplanering, kartor och mätningar. Vårt mål är att det ska vara roligt att jobba hos oss!
Vill du arbeta med frågor som direkt påverkar människors vardagsmiljö och hälsa? Vi söker nu en miljöinspektör med inriktning hälsoskydd till vår miljöenhet. Hos oss får du ett omväxlande arbete med både kontors- och fältuppgifter, där du bidrar till en trygg och hållbar miljö för Marks kommuns invånare.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som miljöinspektör med inriktning mot hälsoskydd arbetar du i första hand med tillsyn och prövning enligt miljöbalken inom områden som bostäder, skolor, förskolor, hygienlokaler och andra miljöer där människor vistas.
I arbetet ingår att:
• inspektera verksamheter
• handlägga anmälnings- och tillståndsärenden
• utreda klagomål
• ge råd och information till företag, medborgare och andra aktörer
Du har nära samarbete med kollegor på förvaltningen och deltar även i olika nätverk. Arbetet är omväxlande och innebär både kontors- och fältarbete. Vi arbetar med en långtgående delegationsordning, vilket ger dig stort ansvar i myndighetsutövningen.
Din placering blir i Kinna, men tjänsten omfattar tillsyn i hela Marks kommun.
Hos oss får du en arbetsplats där utvecklingen av myndighetsuppdraget står i fokus för att vi ska bli den myndighet vi själva vill möta. Du blir del av en grupp där engagemang, samarbete och en positiv stämning är självklara inslag i vardagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad miljöinspektör, eller har en annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med hälsoskydd.
För att lyckas i rollen behöver du vara en initiativrik och utåtriktad person som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer, kan uttrycka dig väl i både tal och skrift, och har en god förmåga att avsluta det du påbörjar.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
