Miljöinspektör
2025-09-22
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Världsarvsstaden Karlskrona präglas av sin marina historia med ständigt närvarande havs- och skärgårdskänsla och ännu idag pågående örlogsverksamheter. Idag bevarar vi det världsarvet, men bygger också för framtiden.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att utveckla ett hållbart och växande Karlskrona med nya bostäder och företagsetableringar och bra fungerande verksamheter ur ett miljö- och hälsomässigt perspektiv. Ledorden i all vår verksamhet är medborgar- och kundfokus, öppenhet, tillit och engagemang. Förvaltningen består av förvaltningschef, miljöavdelning, planavdelning samt en bygglovavdelning.
På miljöavdelningen är vi 27 medarbetare som arbetar med tillsyn, prövning och information inom områden som regleras av miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. I dagsläget jobbar 11 anställda på miljöskyddsenheten med målet är att göra mesta möjliga miljönytta inom givna ramar.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad och kunnig miljöinspektör som vill vara med och göra skillnad inom området miljöfarlig verksamhet. Som miljöinspektör kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa en hållbar och säker miljö för framtida generationer.
I arbetet som miljöinspektör kommer du att medverka i planering och genomförande av tillsyn enligt miljöbalken, handläggning av inkommande miljöärenden och klagomål av olika slag samt ge vägledning till företag som bedriver miljöfarlig verksamhet, till exempel lantbruk och industrier. Arbetet erbjuder stor variation med inslag av både administrativt arbete och praktiska uppgifter ute på fältet.
I arbetet som miljöinspektör ingår även att besluta i myndighetsärenden, besvara remisser samt utföra annan ärendehantering relaterad till lagstiftningen. Du tar också fram förslag till beslut och är föredragande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Rollen innebär att du jobbar serviceinriktat där egenskaper som tydlighet, flexibilitet och integritet värdesätts.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad miljöinspektör, har högskoleexamen inom området eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig och lämplig. Erfarenheter av att arbeta med tillsyn inom området miljöskydd är meriterande. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha goda kunskaper i miljölagstiftning och regelverk. Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person är du nyfiken, vill lära dig nya saker och kan anpassa dig till förändringar. Du har lätt för att se lösningar och utvecklingsmöjligheter genom att analysera situationer, identifiera lösningar och utveckla effektiva, genomförbara strategier för att övervinna utmaningar.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap. Du ska även kunna balansera din myndighetsutövning med ett gott bemötande och ser service till privatpersoner och företagare som en självklarhet.
Vi söker dig som har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du kan anpassa dig till förändringar och hantera utmaningar för att nå resultat och uppsatta mål.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback
Vidare krävs B-körkort och god datorvana.
Erfarenhet av ärendehanteringssystemet EDP Vision är meriterande.
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
