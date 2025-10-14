Miljöingenjör - Förorenad mark
Gislaveds kommun / Hälsoskyddsjobb / Gislaved Visa alla hälsoskyddsjobb i Gislaved
2025-10-14
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-14Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vill du bidra till en hållbar och trygg livsmiljö i Gislaved kommun? Har du erfarenhet av att arbeta med förorenad mark och brinner för att hitta praktiska, långsiktiga lösningar? Då kan du vara den Miljöingenjör vi söker till vår enhet för Åtgärdsplanering!Dina arbetsuppgifter
Som Miljöingenjör inom området förorenad mark arbetar du med att identifiera, utreda och föreslå åtgärder för förorenade områden inom kommunen. Du blir en viktig del i vårt arbete för att minska miljörisker och skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.
Arbetet innebär att självständigt driva utredningar och åtgärder inom arbetsområdet i nära samverkan med kollegor, entreprenörer och konsulter. Du fungerar även som rådgivande expert i frågor som rör förorenad mark - både internt och gentemot privata fastighetsägare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Genomföra och samordna utredningar av förorenade områden.
• Ta fram och bedöma åtgärdsförslag för sanering och riskreducering.
• Vara rådgivande i mark- och exploateringsfrågor kopplade till föroreningar.
• Delta i planeringsprocesser och bidra med miljökompetens i projekt.
• Samverka med myndigheter, konsulter och fastighetsägare.
• Medverka till att utveckla kommunens strategier och rutiner för hantering av förorenad mark.
Kvalifikationer
• Relevant högskole- eller universitetsutbildning, exempelvis inom miljöteknik, geoteknik, mark- och vattenresurser eller motsvarande område.
• Erfarenhet av arbete med förorenad mark, exempelvis utredning, riskbedömning eller sanering.
• God förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt.
• En analytisk, strukturerad och lösningsorienterad arbetsstil.
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet eller annan offentlig förvaltning samt vana att arbeta i projektform.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad för både miljön och samhällsutvecklingen. Du blir en del av en engagerad och kunnig grupp där vi värdesätter samarbete, kunskapsdelning och balans mellan arbete och fritid.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/391". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsutvecklingsförvaltningen, Planeringsavd.,Enhet åtgärdsplanering Kontakt
Henrik Johansson 037181000 Jobbnummer
9554861