Metod-, validering- eller tech-transfer specialist
2025-11-05
Qrios AB
• ? Erfaren Metodspecialist - Metodutveckling, Validering & Tech Transfer - Stockholm/Uppsala
Vi bygger framtiden inom Kvalificering, Automation & Validering (QAV) - Är du nästa stjärna i vårt team?
Om tjänsten - Vi söker dig som redan är specialist
Vi söker dig som är en erfaren och driven specialist inom Metodutveckling, Metodvalidering och/eller Tech Transfer inom Life Science-sektorn. Just nu utökar vi vårt QAV (Qualification, Automation & Validation) projektteam och söker engagerade medarbetare för både självständiga konsultuppdrag hos våra partners och för att ingå i våra egna SOW (Statement of Work) projektgrupper i Stockholms län.
Dina kunskaper är centrala när våra partners står inför implementering av nya analysmetoder, validering inför regulatoriska godkännanden, eller storskalig överföring av teknik från R&D till produktion. Genom att ansluta dig till QRIOS får du möjligheten att ta dig an dessa avgörande utmaningar i några av Sveriges mest innovativa företag.
Stockholm/Uppsala
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina kompetensområden i fokus beroende på projektets natur och din specialitet kommer du att:
• Leda eller delta i metodvalideringsprojekt enligt gällande riktlinjer (t.ex.GMP), inklusive planering, genomförande och rapportering.
• Driva Tech Transfer-initiativ av analytiska metoder (t.ex. från R&D till QA/QC eller mellan produktionssajter).
• Utveckla och optimera nya analytiska metoder inom kemi, biologi eller cell- och genterapier (ATMP).
• Skriva och granska GxP-dokumentation kopplat till metoder, validering och utrustningskvalificering.
• Agera Subject Matter Expert (SME) och ge råd i regulatoriska frågor kopplat till dina specialistområden.
• Arbeta självständigt i konsultuppdrag eller som en del av en SOW-projektgrupp där vi levererar ett specifikt resultat.
Vem är du?
Experten vi letar efter:
Du är en specialist som tar initiativ, har ett starkt kvalitetsfokus och trivs i gränslandet mellan vetenskap, teknik och regulatoriska krav. Du ser dig själv som en nyckelspelare som kan bidra med både teoretisk kunskap och praktisk implementeringsförmåga.
Du har:
• Akademisk examen (MSc eller PhD är meriterande) inom Analytisk Kemi, Molekylärbiologi, Bioteknik, Farmaci eller liknande område.
• Minst 5 års relevant erfarenhet från Life Science, Läkemedel eller Medtech - specifikt inom Metodutveckling, Validering eller Tech Transfer.
• Djup expertis inom minst ett av följande områden:
? Analytisk Kemi: HPLC, GC, Masspektrometri, Dissolution, etc.
? Molekylärbiologi/Cellterapi: qPCR, ELISA, Flödescytometri, Potency Assays (speciellt ATMP).
? Mikrobiologi: Sterilitetstester, Bioburden, Endotoxin.
• Gedigen kunskap om GxP och regulatoriska krav (t.ex. EMA, FDA).
• Förmåga att leda projekt eller delprojekt och påverka tvärfunktionella team.
• Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Om verksamheten
QRIOS är din karriärpartner för specialistroller inom Life Science och Engineering. Vi erbjuder dig möjligheten att snabbt utveckla din expertis genom varierande uppdrag och projekt. Som konsult hos oss får du:
Trygghet i en anställning kombinerat med variationen som ett konsultliv ger.
Möjlighet att ingå i vårt QAV-nätverk för kunskapsutbyte och professionell utveckling.
Tillgång till SOW-projekt där vi som bolag tar det totala ansvaret för leveransen.
Tillsammans driver vi innovation och bidrar till en bättre framtid - MINDS GO FURTHER. Ersättning
