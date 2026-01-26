Mekanikkonstruktör till Valmet
2026-01-26
Vill du arbeta med avancerad mekanisk konstruktion i en internationell miljö och bidra till framtidens hållbara industri? Hos Valmet får du möjlighet att utvecklas i en stimulerande roll med stor variation och nära koppling till produktion och montage.
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Valmet.
Om företaget
Valmet är platsen där de bästa talangerna från en mängd olika bakgrunder möts. Med över 19 000 medarbetare världen över är de den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. De ingår i en större koncern och levererar anläggningar, utrustning, processlösningar, service och experthjälp till pappersbruk, kemiska och mekaniska massabruk, fiberboard och energiindustri över hela världen. Företaget har en stor kundbas i Skandinavien där tre av fyra svenska pappersbruk är levererade av Valmet. På Valmet kombineras världsledande teknik med ett starkt fokus på människor, där medarbetarna är den viktigaste tillgången. Hos Valmet får du möjlighet att växa, påverka och bidra till att forma framtidens industri.
Valmet söker en Mekanikkonstruktör till deras avdelning Tissue Machine Engineering i Karlstad som består av 50 kollegor. Här är de specialiserade på mekanisk konstruktion avseende maskiner för papperstillverkning (Tissue) till kunder i hela världen.
Arbetsuppgifter
I rollen som Mekanikkonstruktör arbetar du i flera projekt samtidigt tillsammans med andra kollegor. Dina huvudsakliga uppgifter omfattar framtagning av ritningar i CAD-programmet Catia, samt teknisk dokumentation för inköp, tillverkning och montering av kundernas Tissue-maskiner. Du deltar även i produktutveckling och löpande förbättring samt underhåll av komponenter och lösningar.
Du är en del av en grupp som inkluderar roller inom mekanisk konstruktion och teknisk projektledning. Rollen har nära koppling till både produktion och förmontering som ger dig en unik helhetsbild av slutprodukten i ditt dagliga arbete. Det finns mycket goda utvecklingsmöjligheter, både inom konstruktion och roller kopplade till kundprojekt. Som konstruktör får du även möjlighet till att fördjupa din kompetens och på sikt ta ansvar för specifika maskinsektioner eller komponenter. Resor i tjänsten förekommer.
Ritningar i CAD-programmet Catia
Teknisk dokumentation för Tissue-maskiner
Produktutveckling och förbättringsarbeten
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Det viktigaste för Valmet är att du har ett genuint tekniskt intresse och de lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Givet att rollen innebär mycket samarbete ser vi att du är en lagspelare och trivs med att jobba i team, samtidigt som du tar stort ansvar för dina egna arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen tror vi att du är lösningsfokuserad, kommunikativ och bidrar till en positiv arbetskultur.
Vi ser även gärna att du har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik, eller motsvarande erfarenhet inom mekanisk konstruktion
Några års relevant arbetslivserfarenhet, gärna inom mekanisk konstruktion
Meriterande med branscherfarenhet från pappers- eller processindustrin, alternativt från teknisk produktkonstruktion eller tillverkningsprocesser
Obehindrad i svenska och engelska, muntligt som skriftligt
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Karlstad Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
