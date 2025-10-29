Medarbetare till byggbranschen

Stepto AB / Grovarbetarjobb / Partille
2025-10-29


Visa alla grovarbetarjobb i Partille, Göteborg, Lerum, Mölndal, Härryda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stepto AB i Partille, Göteborg eller i hela Sverige

Vi söker engagerade medarbetare till flera spännande bygg- och renoveringsprojekt! Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom branschen och bidra till att skapa hållbara och välgjorda byggmiljöer.

Publiceringsdatum
2025-10-29

Om tjänsten
Vi arbetar med flera projekt i regionen, bland annat renovering av flerbostadshus och skolor. Du blir en del av ett team som samarbetar för att leverera kvalitet och goda resultat.
Exempel på arbetsuppgifter:
Takläggning och fasadarbeten
Målare
Invändig renovering, spackling och målning
Kakel och plattsättning
Putsning
Enklare VVS-arbeten

Vi söker dig som är motiverad, noggrann och vill utvecklas inom bygg- och renoveringsyrket.
Tidigare erfarenhet är en fördel men inte krav. Det viktigaste är din inställning och vilja att lära.
Meriterande:
Erfarenhet från bygg eller renovering.
Språkkunskaper i engelska, ukrainska, ryska eller något balkanspråk.
Möjlighet till Nystartsjobb.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: rekrytering.stepto@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bygg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stepto AB (org.nr 559424-0284)

Jobbnummer
9578812

Prenumerera på jobb från Stepto AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stepto AB: