Medarbetare inom Grönyteskötsel - Linköping
2026-02-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Norrköping
Om jobbet
Vi söker dig som har vana och erfarenhet av grönyteskötsel och som vill förstärka vårt team på InLoVe Bemanning inom Trädgård/Utemiljö.
Du blir anställd hos InLoVe Bemanning och arbetar på uppdrag hos ett väletablerat kundföretag i Linköping.
Uppdraget startar i mitten av mars och för rätt person finns goda möjligheter till anställning direkt hos kundföretaget.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och till stor del fysiskt ansträngande. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Ogräsrensning
Häckklippning
Trimning och röjning
Sandblåsning
Lövhantering och vattning
Gräsklippning
Städning och skräpplockning
Tömning av soptunnor
Underhåll av yttre miljöer
Vi söker dig som:
Har vana och erfarenhet av trädgårds- och/eller grönytearbete
Är noggrann, ansvarsfull och pålitlig
Trivs med fysiskt arbete utomhus i olika väder
Har B-körkort
Har BE-körkort (meriterande)
Intervjuer sker löpande - tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: cv@bygglove.se Arbetsgivare InLoVe Bemanning AB
(org.nr 559453-8562)
Korsgatan 2E
)
602 33 NORRKÖPING
Rekrytering ByggLove cv@bygglove.se Jobbnummer
9761358