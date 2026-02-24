Medarbetare inom Grönyteskötsel - Linköping

InLoVe Bemanning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Linköping
2026-02-24


Om jobbet

Vi söker dig som har vana och erfarenhet av grönyteskötsel och som vill förstärka vårt team på InLoVe Bemanning inom Trädgård/Utemiljö.

Du blir anställd hos InLoVe Bemanning och arbetar på uppdrag hos ett väletablerat kundföretag i Linköping.

Uppdraget startar i mitten av mars och för rätt person finns goda möjligheter till anställning direkt hos kundföretaget.

Publiceringsdatum
2026-02-24

Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och till stor del fysiskt ansträngande. Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:

Ogräsrensning

Häckklippning

Trimning och röjning

Sandblåsning

Lövhantering och vattning

Gräsklippning

Städning och skräpplockning

Tömning av soptunnor

Underhåll av yttre miljöer



Vi söker dig som:

Har vana och erfarenhet av trädgårds- och/eller grönytearbete

Är noggrann, ansvarsfull och pålitlig

Trivs med fysiskt arbete utomhus i olika väder

Har B-körkort

Har BE-körkort (meriterande)



Intervjuer sker löpande - tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cv@bygglove.se

Arbetsgivare
InLoVe Bemanning AB (org.nr 559453-8562)
Korsgatan 2E (visa karta)
602 33  NORRKÖPING

Kontakt
Rekrytering ByggLove
cv@bygglove.se

Jobbnummer
9761358

