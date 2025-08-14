Mechanical Engineer Västerås
Soros Consulting AB / Maskiningenjörsjobb / Västerås Visa alla maskiningenjörsjobb i Västerås
2025-08-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Västerås
, Håbo
, Sigtuna
, Nykvarn
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Om uppdraget:
Vi söker en erfaren och skicklig Mechanical Engineer till vår kund i Västerås. Rollen omfattar en rad tekniska uppdrag såsom planering, konstruktion och modifiering av maskiner, utrustning och produkter. Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Planera, designa och modifiera maskiner, utrustning och produkter.
Koordinera ingenjörsaktiviteter internt och med andra team.
Tillämpa kunskap inom relevanta ingenjörsområden för att uppnå projektmål.
Använda datorer och specialiserad mjukvara för teknisk dokumentation och rapportering.
Genomföra analyser och tolka resultat för att stödja beslutsfattande.
Säkerställa att projekt uppfyller tekniska, säkerhets- och kvalitetskrav.
Bidra med teknisk expertis i komplexa ingenjörsprojekt. Kvalifikationer
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet inom relevant ingenjörsområde.
Hög teknisk kompetens på nationell nivå inom relevant specialisering.
Eftergymnasial examen eller doktorsexamen inom relevant område är meriterande.
Starka analytiska färdigheter och erfarenhet av komplexa tekniska projekt.
Meriterande färdigheter:
Plastformsinjektion (Plastic injection molding)
Analytisk förmåga
Windchill
Creo
Plats: Västerås
Omfattning: Heltid
Uppdragsperiod: 15 september 2025 - 14 september 2026
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9458565