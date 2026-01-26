Mechanical design engineer
Deeng AB är ett ungt och dynamisk ingenjörs- och tekniskt konsultföretag som brinner för produktutveckling, simulering och beräkningar.
Vi befinner oss i en expansiv period och söker därför Sveriges vassaste ingenjörer med relevant kompetens och arbetslivserfarenhet från diverse branscher för att stärka vår verksamhet.
Din kompetens och erfarenhet
Du är en självgående individ med akademisk utbildning på högskole- eller civilingenjörsnivå. Du har ett antal års erfarenhet från produktutveckling och vill ta nästa steg i din personliga utveckling tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Goda kunskaper i både svenska och engelska krävs i såväl tal som skrift.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ett eller flera av följande verktyg: Catia V6, Creo, Solidworks, Inventor, Aveva samt vana att arbeta i PDM/PLM system som Enovia och PDM-link, Vault, Teamcenter .
Dina personliga egenskaper
I grunden har du ett brinnande teknikintresse och goda kunskaper inom de ledande mjukvarorna på ditt specialistområde. Du är lyhörd och ödmjuk för kundens/projektets behov och kan snabbt anpassa dig till kulturen och situationen du befinner dig i. Du bör vara kommunikativ och kunna ta egna initiativ. Du tycker om att knyta nya kontakter och motiveras av att arbeta både självständigt och i team med andra.
Som mekanikingenjör på Deeng får du arbeta tillsammans med de främsta kundföretagen inom svensk industri samt FoU. Våra kunder finns inom många olika branscher så som energi, fordon, flyg, processindustri, Life science, livsmedel med flera. Vi erbjuder dig stora utvecklingsmöjligheter samt en möjlighet till att få vara med och bygga upp den nya tidens konsultföretag där du blir en nyckelperson i vår verksamhet. Så ansöker du
