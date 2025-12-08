Mattransport
2025-12-08
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Vi söker nu en chaufför som vill arbeta extra med att leverera mat och post internt inom kommunen. I rollen ansvarar du för dagliga transporter mellan verksamheter, ser till att leveranser sker säkert och i tid samt bidrar till ett gott bemötande gentemot kommunens personal.Kvalifikationer
B-körkort
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
Detta är ett deltidsjobb.
Tranemo Kommun , Fastighet
Marcus Johansson 0325-576170
