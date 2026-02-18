Mättekniker
2026-02-18
Om tjänsten
Vi söker en noggrann och tekniskt intresserad mättekniker till vårt team. I rollen arbetar du med mätning, kalibrering och kvalitetssäkring av produkter och processer för att säkerställa att krav och specifikationer uppfylls. Tjänsten är heltid med placering hos vår kund i Köping.
Arbetsuppgifter och ansvar
Utföra mätningar av komponenter och färdiga produkter enligt ritningar och mätinstruktioner.
Genomföra mätningar i Hexagon mätmaskin av plastprodukter
Analysera mätdata och rapportera avvikelser samt föreslå förbättringsåtgärder.
Kvalifikationer och erfarenhet
Teknisk utbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå, exempelvis industriell inriktning eller mätteknik.
Erfarenhet av mätning och kvalitetskontroll
Noggrannhet, problemlösningsförmåga och god dokumentationsvana.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, systematisk och har ett analytiskt sinnelag. Du trivs i en miljö där kvalitet och precision är centralt och du är van vid att samarbeta tvärfunktionellt. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och tar ansvar för dina leveranser.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev via vår rekryteringsportal. Ange tillgänglighet och eventuell önskad startdatum. Vi behandlar ansökningar löpande och uppmuntrar dig att ansöka redan idag.
Detta är ett heltidsjobb.
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
KÖPING
