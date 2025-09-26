Mättekniker
2025-09-26
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
, Tierp
, Hofors
, Avesta
, Falun
Är du en erfaren mättekniker inom bygg- och anläggningsbranschen som är ute efter nya möjligheter? Är du beredd att axla en ansvarstagande roll inom ett utvecklande företag? Då kan det vara dig vi söker!
Geocon söker just nu en mättekniker till verksamheten i Gävle. Ansök här!
Som mättekniker hos Geocon kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom bygg och anläggning. I rollen kommer du att vara stationerad i Gävle.
För att lyckas i denna roll har du:
Minst 2 års erfarenhet som mättekniker inom anläggningsbranschen.
Vana att arbeta i SBG Geo eller motsvarande redovisningsprogram.
B-körkort.
Svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en ansvarstagande och noggrann lagspelare. Utöver detta är du en naturligt driven och serviceinriktad person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Geocon erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar
En roll i ett stabilt och familjärt företag
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal, friskvårdsbidrag och försäkring
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV!
I denna rekrytering samarbetar Geocon med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare David Nyrén, david.nyren@jobway.se
/ 070 290 51 16. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Geocon:
Goecon är en helhetsleverantör av mättjänster och är experter på precision och att förstå samband. Med omfattande resurser garanteras pålitliga leveranser samtidigt som företaget prioriterar ett nära samarbete med sina kunder.
Geocon är ett nätverk av skickliga mätningstekniker som alla har en viktig sak gemensamt - engagemang. Uppdragen tas på stort allvar och nya projekt samt utmaningar ses som möjligheter att skapa innovativa lösningar. Ersättning
