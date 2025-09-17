Matsalsvärd/värdinna med specifika egenskaper
2025-09-17
Vi är ett företag som funnits i drygt 25 år och som bedriver catering, kök, matsalar och restauranger i Stockholmsområdet och Uppsala. Vi älskar god vällagad mat från grunden i stort som smått. Företagets vision är att ha de nöjdaste kunderna!
Är du en kommunikativ och serviceinriktad person med passion för kommunikation och kundservice?
Vill du bli vårt nya ansikte utåt och en viktig del på ett av stockholms mest ansedda gymnasier?
Vi söker nu dig som bidrar med positiv energi och välkomnande atmosfär till våra elever och lärare.
Du kommer att vara vårt ansikte på plats och spela en viktig roll i vårt uppdrag i att skapa en trivsam miljö under lunchtider. Du kommer att arbeta nära elever och personal för att säkerställa en smidig matsalsupplevelse, även under mer stressiga perioder.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Att välkomna och assistera gäster i matsalen
• Säkerställa hög kvalitet på service och matupplevelse.
• Bidra till en kreativ och inspirerande miljö i kallköket
• God förmåga att hantera administrativa uppgifter kopplade till matsalen.
• Följa riktlinjer för livsmedelssäkerhet och hygien.
Du behöver besitta en utvecklad verbal och skriftlig kommunikation. Vi ser gärna att du har en pedagogisk bakgrund. Du har en god administrativ förmåga och god ordning i ditt arbete. Du har förmåga att leverera utmärkt service även under de lite stressigare perioder som uppstår. Du har goda kunskaper om livsmedelssäkerhet. Du är kreativ och skicklig inom område det kalla köket. Du har tidigare erfarenheter och goda referenser från tidigare uppdrag och är prickfri i din kompetens avseende hantering av specialkost.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med trevliga välartade ungdomar och personal på ett välrenommerat gymnasium.
• Möjlighet att vara en del av en dynamisk och engagerad arbetsgrupp.
• Tjänsten har uppehållsfaktor vilket innebär en stabil och trygg anställning.
Om du är redo att ta dig an denna spännande utmaning och bidra till vår skola, skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den
Du lägger beställningar och ibland har kontakt med våra trevliga kunder både via mail och via telefon. Därför är ett krav att du behärskar flytande svenska i tal och skrift.Vi sätter kvaliteten i främsta rummet och värdesätter öppenhet, tillit, framgång genom lagarbete. Fraiche catering är en rökfri arbetsplats.
Vi är stolta över våra medarbetare och det vi gör i våra kök/matsalar och hoppas att vi nu fångat ditt intresse.
