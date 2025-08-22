Mätingenjör | Ystad Energi
2025-08-22
Mätingenjör till Ystad Energi
Vill du vara med och driva den gröna omställningen samtidigt som du bidrar till en trygg energiförsörjning i Ystad kommun? På Ystad Energi söker vi nu en mätingenjör som vill arbeta brett med mätvärdesinsamling, flextjänster, elkvalitet och innovation.
Vi är en slimmad organisation där alla äger sina arbetsuppgifter och där beslutsvägarna är korta. Hos oss får du vara med på hela resan från idé till utveckling, projektledning, drift och uppföljning. Du kommer att se dina idéer bli verklighet och får chansen att påverka både arbetssätt och lösningar i vardagen.
Om rollen
Som mätingenjör har du ett övergripande ansvar för att våra mät- och insamlingssystem levererar rätt information till planering, fakturering och nätutveckling. Du har även kontakten med våra leverantörer inom mätsidan och deltar i nätverk och workshops för att hålla dig uppdaterad om tekniska trender.
I din vardag kommer du arbeta med att analysera system och data, identifiera avvikelser och optimera våra processer. Du får möjlighet att vara med i utvecklingsprojekt som spänner över flera delar av verksamheten och ibland involverar kundtjänst och andra avdelningar. Du blir helt enkelt en viktig kugge i vår resa mot en smartare energiframtid.
Vem vi söker
Vi söker dig som minst har en bakgrund motsvarande elprogrammet på gymnasienivå. Har du kompletterat med arbetslivserfarenhet eller högre utbildning inom elkraft eller elektroteknik är det meriterande.
Det viktigaste är att du förstår system och flöden, att du har ett logiskt tänkande och kan se helheten. Du är nyfiken och har lätt för att sätta dig in i nya frågeställningar. Du är noggrann och strukturerad, eftersom alla delar i våra system hänger ihop. Du gillar att samarbeta och vara en del av ett team, men trivs också med att ta eget ansvar och driva dina arbetsuppgifter hela vägen från idé till resultat.
Erfarenhet av elkvalitet, eldistribution eller arbete med mät- och insamlingssystem är värdefullt, men inget krav. Viktigare är att du har viljan och intresset att utvecklas i rollen.
Varför Ystad Energi
Hos oss får du både trygghet och utveckling. Vi är ett kommunägt bolag men fungerar till stor del som ett privat företag, med samhällsnytta i fokus och korta beslutsvägar. Det gör att vi snabbt kan gå från idé till genomförande.
Vi är cirka 35 medarbetare och har en arbetsmiljö där alla känner varandra och bidrar till en nära gemenskap. Du får en arbetsvardag med variation, frihet och möjligheten att arbeta brett med både teknik, utveckling och innovation.
Vi erbjuder flexibla arbetstider, ATF, friskvårdsförmåner, kollektivavtal och semester enligt gällande avtal. Framför allt erbjuder vi en arbetsplats där du får möjlighet att utveckla både dig själv och framtidens energilösningar.
Denna rekryteringsprocess
I denna rekrytering samarbetar Ystad Energi med HIREQ. För mer information är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi ser fram mot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hireq AB
(org.nr 556878-4275), http://www.hireq.se Arbetsplats
Hireq AB Kontakt
Ingrid Duvander ingrid@hireq.se 0705-470757 Jobbnummer
9472364