Materialhanterare till Beyond Gravity
Beyond Gravity, med huvudkontor i Zurich, Schweiz, har omkring 1600 medarbetare på tolv platser i sex länder (Schweiz, Sverige, Österrike, Tyskland, USA och Finland). Bolaget utvecklar och tillverkar produkter för satelliter och bärraketer med målet att främja mänskligheten och att möjliggöra utforskandet av världen. Beyond Gravity är den föredragna leverantören av alla typer av bärraketer och är ledande inom utvalda satellitprodukter samt för konstellationer inom New Space-sektorn.
Tjänstebeskrivning
Som Materialhanterare arbetar du med orderhantering och att kitta produkter genom att förbereda och sammanställa material till produktionen. Du säkerställer att rätt material, i rätt mängd och enligt rätt specifikation, finns tillgängligt i rätt tid. Rollen innebär ett nära samarbete med produktion, ankomstkontroll och andra funktioner inom verksamheten.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
• Plock, sammanställning och kittning av material till produktionen
• Säkerställa att material överensstämmer med produktionsunderlag och order
• Hantering av inkommande material i samverkan med ankomstkontroll
• Märkning, registrering och spårbarhet av material
• Lagerhållning, intern materialtransport och ordning i lagermiljön
• Enklare kontroller av materialets skick och dokumentation i affärssystem
Arbetet utförs i en miljö med höga krav på kvalitet, struktur och precision.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av lagerarbete, materialhantering eller kitting, gärna i teknisk eller industriell miljö. Du har en god förståelse för vikten av struktur, kvalitet och noggrannhet i arbetet.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har lätt för att följa instruktioner och processer samt uppskattar ett arbete där precision är avgörande.Kvalifikationer
• Erfarenhet av lagerarbete, kitting eller materialhantering
• Förståelse för arbete i produktions- eller industrimiljö
• God datavana
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenhet är meriterande
• Erfarenhet från elektronik- eller mekanikproduktion är meriterande
