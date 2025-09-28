Material Planner - Helsingborg (Onsite)
2025-09-28
Vill du vara en nyckelperson i att säkra materialflödet för en effektiv och hållbar produktion?
Vi söker nu en Material Planner till vår anläggning i Helsingborg. Här får du en central roll i att planera och optimera materialförsörjningen, med stort ansvar för att våra processer fungerar smidigt - från leverantör till färdig produkt.
Konsultuppdrag med start
Start 20okt
Varaktigt minst 14månader
Om rollen
Som Material Planner ansvarar du för att utveckla, underhålla och kommunicera materialbehovsplaner (MRP) så att kundernas krav uppfylls. Du arbetar för att hålla rätt balans i våra råvaru- och komponentlager, samtidigt som du minimerar svinn och föråldrat material. Rollen innebär nära samarbete med både leverantörer och interna funktioner som inköp, lager, planering och kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa att materialplaner och leveransscheman kommuniceras i tid till leverantörer.
Ansvara för beställningsprocessen och följa upp leverantörernas prestationer.
Samarbeta med lagret för att optimera lagerutnyttjande och materialflöden.
Delta i S&OP/IBP-processen och bidra med leverantörsrelaterad input.
Stödja introduktion av nya produkter och leverantörer (NPI/NPD) samt hantera fas in/fas ut.
Arbeta med analys, förbättringar och projekt kopplade till planering och materialförsörjning.
Bidra till hantering av avvikelser, fakturafrågor och slow moving/obsolete inventory.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
En universitetsexamen eller motsvarande erfarenhet.
1-3 års erfarenhet av planering, inköp, produktion eller schemaläggning.
Förståelse för hela försörjningskedjan (end-to-end supply chain).
Goda kunskaper i Microsoft Office.
Erfarenhet av ERP-system som M3, Movex eller SAP.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du gillar att ha många kontaktytor, kan hantera flera uppgifter parallellt och tar initiativ för att hitta förbättringar. Dessutom har du stark kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta över avdelningsgränser.
Vi erbjuder
En spännande och utvecklande roll i ett globalt företag.
Möjligheten att arbeta nära både produktion och leverantörsled.
En kultur som uppmuntrar till förbättringar, samarbete och ansvarstagande.
Placering: Helsingborg, heltid (38,25 h/vecka), arbete på plats.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett värderingsstyrt konsult- och rekryteringsföretag som arbetar med specialister och chefer. Vi ingår i ManpowerGroup och fokuserar på våra konsulters långsiktiga utveckling, balans mellan arbete och privatliv samt karriärmöjligheter. Som konsult hos Jefferson Wells får du möjlighet att arbeta på internationella projekt, utveckla din kompetens och bli en del av ett professionellt nätverk med stöd från en engagerad konsultchef.Så ansöker du
