Matchningsansvarig
2025-08-29
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Som matchningsansvarig ansvarar du för att skapa effektiva matchningar mellan arbetssökande och arbetsgivare i Landskrona. Du identifierar rekryteringsbehov hos lokala företag tillsammans med Tillväxt Landskrona AB och samordnar detta med kommunens arbetsmarknadsinsatser för att säkerställa rätt kandidat till rätt arbetsplats.
Organisatorisk placering
Tjänsten är placerad på Avdelningen för kompetensförsörjning och arbete, med ett nära operativt samarbete med Tillväxt Landskrona AB och andra kommunala aktörer.
Om uppdraget
Sedan våren 2025 har Landskrona infört en ny verksamhet, Hörnan, där kompetensen hos arbetssökande snabbt ska fångas upp för att kunna möta rekryteringsbehoven i det privata näringslivet. Tjänsten som matchningsansvarig är ny, och du är med och utvecklar rollen under din anställning. Din utgångspunkt är utifrån Hörnans verksamhet och i din roll har du ett mycket nära samarbete tillsammans med Tillväxt Landskrona AB och kommunens olika arbetsmarknadsinsatser.Övrig information
Tjänsten är på heltid, visstidsanställning under 1 år med möjlighet till förlängning. Start omgående.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Identifiera och etablera kontakt med lokala företag som har rekryteringsbehov tillsammans med Tillväxt Landskrona AB.
* Genomföra arbetsplatsbesök och bygga långsiktiga relationer med arbetsgivare.
* Kartlägga företagens behov och kravprofiler.
* Matcha företag med deltagare i kommunala arbetsmarknadsinsatser, exempelvis från praktik, arbetsmarknadsprogram, eller andra stödinsatser.
* Samverka med arbetsmarknadscoacher, utbildningsanordnare och andra aktörer för att hitta lämpliga kandidater.
* Följa upp matchningar och säkerställa att både företag och deltagare får stöd vid behov.
* Bidra till utveckling av matchningsprocesser och insatser kopplade till arbetsgivarkontakter.
* Dokumentera och följa upp resultat kopplat till matchningsuppdraget.
* Vara en del av bemanning av HörnanKvalifikationer
* Eftergymnasial utbildning inom exempelvis arbetsmarknad, personal/HR, försäljning.
* Erfarenhet av arbetsgivarkontakter, rekryterings- och urvalsprocesser, matchning eller arbetsmarknadsfrågor.
* Mycket god förmåga att kommunicera och skapa förtroende, både med företag och arbetssökande.
* God samarbetsförmåga och vana att arbeta i team och i samverkan med olika aktörer.
* B-körkort och tillgång till bil i tjänsten.
* God administrativ förmåga och vana att arbeta i digitala system.
* Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
ÖVRIGT
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Månadslön Så ansöker du
