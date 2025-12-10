Master Data Specialist med omgående start
2025-12-10
Har du god systemkunskap, öga för detaljer och trivs med data och processer? Är du tillgänglig för omgående start? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Just nu söker vi på StudentConsulting en Master Data Specialist med omgående start till vår kund i Göteborg. Företaget har över 100 års erfarenhet inom produktion och leverans av byggmaterial som plattor, marksten, murar, block och VA-system i betong och natursten. De har varit involverade i många olika projekt, både större offentliga byggnader och mindre privata byggnationer, och bidrar med material och teknisk expertis över hela landet.
Som Master Data Specialist blir du en central del i företagets produkt- och processflöden där du ansvarar för artikelregistret och flera viktiga artikelsystem. Här säkerställer och berikar du data så att informationen är korrekt och når hela vägen ut i organisationen.
I rollen kommer du ha nära kontakt med många olika delar av företaget. Du samarbetar med produktionen för att säkerställa att artiklar sätts upp korrekt och fungerar smidigt. Tillsammans med segmentsorganisationen beslutas vilka produkter som ska lanseras eller tas ur sortimentet, samtidigt som kontakt med säljteamet och återförsäljare säkerställer att korrekt produktinformation når kunden. Du kommer även vara delaktig i förvaltningsgruppen för affärssystemet och driva förbättringsprojekt tillsammans med interna processägare.
Vidare kommer dina arbetsuppgifter innefatta:
• Stötta produktionen vid uppsättning av artiklar och säkerställa att informationen fungerar korrekt i systemet
• Delta i processer kring lanseringar och sortimentsändringar tillsammans med segmentsorganisationen
• Bidra i förbättringsprojekt och förvaltning av affärssystemet som en del av förvaltningsgruppen
• Vara med och utveckla processer för högre datakvalitet i hela organisationen
• Fungera som spindeln i nätet med kontakt mot sälj, produktion och andra interna funktioner
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som konsult hos vår kund med placering i Hjällbo, Göteborg. Tjänsten planerar att starta omgående och är på heltid där arbetet är förlagt på kontorstider.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom relevant område, exempelvis ekonomi, logistik eller IT
• Erfarenhet av arbete med affärssystem, databaser eller produktdatahantering
• Goda kunskaper i Excel
• Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift
Meriterande är:
• Tidigare erfarenhet av arbete inom Master Data eller liknande roller
• Erfarenhet från produktionsmiljöer och förståelse för produktionsprocesser
• Kunskaper i affärssystemet Jeeves
• Erfarenhet av artikelregistret Finfo
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper! För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad och noggrann med ett genuint intresse för att hålla system och processer välorganiserade. Du har ett analytiskt sinne och kan identifiera samband i komplexa processer. Du är tydlig och kommunikativ med förmåga att på ett konstruktivt sätt framföra förbättringsförslag och säkerställa att hög kvalitet upprätthålls. Rollen passar dig som trivs med administrativa uppgifter, har öga för detaljer och drivs av att skapa ordning och struktur i system och processer.
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande!
