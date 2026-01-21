Master Data Specialist
2026-01-21
Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu en erfaren Master Data Specialist som vill ta rollen som migreringskoordinator från verksamheten i ett pågående systeminförande. Uppdraget är mycket hands-on och kräver djup förståelse för underhållsdata i EAM-miljöer, gärna inom energibranschen.
Om uppdraget
I rollen fungerar du som verksamhetens spindel i nätet för datamigrering och kvalitetssäkring. Du arbetar nära testledning, IT och verksamhet och säkerställer att data som migreras till nya system är korrekt, komplett och användbar i den dagliga driften.
Verifiera och kvalitetssäkra migrerad masterdata ur verksamhetens perspektiv
Jämföra och analysera datauttag från gamla och nya system
Utföra hands-on datarensning och rättningar direkt i system
Ta fram förslag på korrigeringar och stämma av med verksamheten
Arbeta strukturerat med uppföljning även när beroenden och svar dröjer
Samarbeta tätt med testledning och andra nyckelroller i projektet
Vi söker dig som har
Praktisk erfarenhet av masterdata, gärna i SAP och/eller EPPM
Erfarenhet av datamigrering och datavalidering
Arbetat med underhållsverksamhet och EAM-data
Mycket goda Excel-kunskaper för analys och kvalitetssäkring
God vana av att använda AI-verktyg för att effektivisera arbetet
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och uthålligt
Ett kommunikativt och proaktivt arbetssätt
Erfarenhet från projekt inom datamigrering
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Universitets- eller högskoleutbildning
Du är analytisk, noggrann och trygg i att arbeta operativt med data. Du vågar ta initiativ, föreslå lösningar och driva frågor framåt i samverkan med verksamheten.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
