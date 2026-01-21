Master Data Specialist

Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm
2026-01-21


Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu en erfaren Master Data Specialist som vill ta rollen som migreringskoordinator från verksamheten i ett pågående systeminförande. Uppdraget är mycket hands-on och kräver djup förståelse för underhållsdata i EAM-miljöer, gärna inom energibranschen.
Om uppdraget
I rollen fungerar du som verksamhetens spindel i nätet för datamigrering och kvalitetssäkring. Du arbetar nära testledning, IT och verksamhet och säkerställer att data som migreras till nya system är korrekt, komplett och användbar i den dagliga driften.

Dina arbetsuppgifter
Verifiera och kvalitetssäkra migrerad masterdata ur verksamhetens perspektiv
Jämföra och analysera datauttag från gamla och nya system
Utföra hands-on datarensning och rättningar direkt i system
Ta fram förslag på korrigeringar och stämma av med verksamheten
Arbeta strukturerat med uppföljning även när beroenden och svar dröjer
Samarbeta tätt med testledning och andra nyckelroller i projektet

Vi söker dig som har
Praktisk erfarenhet av masterdata, gärna i SAP och/eller EPPM
Erfarenhet av datamigrering och datavalidering
Arbetat med underhållsverksamhet och EAM-data
Mycket goda Excel-kunskaper för analys och kvalitetssäkring
God vana av att använda AI-verktyg för att effektivisera arbetet
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och uthålligt
Ett kommunikativt och proaktivt arbetssätt

Kvalifikationer
Erfarenhet från projekt inom datamigrering
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Universitets- eller högskoleutbildning

Dina personliga egenskaper
Du är analytisk, noggrann och trygg i att arbeta operativt med data. Du vågar ta initiativ, föreslå lösningar och driva frågor framåt i samverkan med verksamheten.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.

Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quest Consulting Sverige AB (org.nr 556945-6659), https://quest.se/

Jobbnummer
9696173

