Massageterapeut
Ackermann Comfort AB / Hälsojobb / Stockholm Visa alla hälsojobb i Stockholm
2026-02-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ackermann Comfort AB i Stockholm
Väl etablerade Ackermann Kliniken ligger lätt tillgängligt med kommunikationer i centrala Stockholm. Kliniken är en del av Ackermann Comfort AB. Vi bedriver även utbildningar inom vår egna behandlings- och diagnos metod Strukturell osteopati och mjuk kiropraktik.
Vi söker nu en massageterapeut med erfarenhet inom LPG, idrottsmassage och spamassage. Meriterande är även erfarenhet inom företagshälsovård samt gravidmassage.
Tjänsten passar dig som söker ett extrajobb och innehar F-skattsedel.
I rollen som massageterapeut kommer du att arbeta med både förebyggande och rehabiliterande massagebehandlingar utifrån varje kunds behov. Vi använder oss av bokningssystemet Boka direkt.https://www.bokadirekt.se/places/ackermann-kliniken-129643
Så ansöker du
För att söka tjänsten skickar du ditt CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv, din utbildning, arbetslivserfarenhet och varför du vill arbeta hos oss. Ange också när du kan börja.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt - dock senast sista ansökningsdag, som är 30 mars. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: marie-louise@ackermann-institutet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MT-26". Arbetsgivare Ackermann Comfort AB
(org.nr 556158-1660), https://www.ackermann-institutet.se
Birger Jarlsgatan 62 (visa karta
)
114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Ackermann Kliniken Jobbnummer
9769424