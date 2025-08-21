Maskinoperatör till Strängnäs!
2025-08-21
Vi söker nu en maskinoperatör/truckförare till en av våra kunder i Strängnäs!
Du kommer att arbeta som operatör på torrbruksavdelningen där du tillverkar produkter till betongindustrin. Här har du den förmånliga möjligheten att jobba in fredagarna!
Dina uppgifter kommer innefatta körning, övervakning, och underhåll av maskinerna.
Du kommer också i tjänsten att köra ut färdiga tunga produkter med en stor truck med långgafflar, så det är viktigt att du har truckkort och är säker på att köra.
Start: Omgående
Arbetstider: 2-skift. Måndag - torsdag.Profil
Vi ser gärna att du har god vana av industrin, gärna med inriktning mot betongindustrin. Du är pigg, glad och driven och är inte rädd för att hugga i där det behövs!
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
