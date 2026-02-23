Maskinoperatör till ledande aktör i Åmål
Manpower AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Åmål Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Åmål
2026-02-23
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Åmål
, Säffle
, Bengtsfors
, Grums
, Mellerud
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som maskinoperatör i en modern produktion där kvalitet, teknik och utveckling står i fokus? Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av tillverkningen hos ett innovativt företag i framkant inom e-mobility. Här får du arbeta i ett kompetent team och bidra till att skapa produkter som driver framtidens fordon.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden. Det här är ett konsultuppdrag där du får en visstidsanställning på 6 månader med goda chanser till förlängning. För att vara aktuell för detta uppdrag behöver du vara tillgänglig på heltid samt ha körkort och tillgång till bil.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Om jobbet
Vår kund är en global och högteknologisk producent av avancerade elektriska drivsystem. Deras lösningar används i allt från person- och lastbilar till tåg, off-highway-maskiner och specialfordon. Produktionen präglas av höga kvalitetskrav, teknisk precision och ständiga förbättringar.
Nu söker vi en maskinoperatör som vill vara med och säkerställa att produktionen flyter på i rätt takt och med högsta möjliga kvalitet.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Övervaka och köra produktionsmaskiner och utrustning
Säkerställa att produktionen följer kvalitets- och processtandarder
Utföra enklare underhåll, justeringar och felsökning
Materialhantering och samarbete med interna funktioner
Kontrollmätningar, dokumentation och avvikelserapportering
Bidra till förbättringsarbete och ett effektivt produktionsflöde
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som maskinoperatör, eller annan industriell produktion
God teknisk förståelse och förmåga att följa instruktioner och processer
Systemvana, då arbetet innebär registrering i produktions- och kvalitetssystem
Noggrann, kvalitetsmedveten och trygg i en produktionsmiljö
Det är meriterande om du har truckkort samt erfarenhet av tillverkningsindustrin
Du är tekniskt intresserad, strukturerad och har ett öga för detaljer. Du trivs i en produktionsmiljö där noggrannhet och samarbete är avgörande. Som person är du ansvarstagande, positiv och engagerad i att bidra till ett välfungerande och effektivt flöde. Du vill utvecklas och vara en del av en framtidsinriktad verksamhet som ligger i teknikens absoluta framkant.
Vad erbjuder Manpower?
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Övrig information
Placeringsort: Åmål
Tillsättning: Enligt överenskommelse
Är du intresserad av tjänsten?
För att söka tjänsten klickar du på knappen "Ansök nu". Vid tekniska frågor kring din ansökan vänligen kontakta teknisk support på 0771-559910, öppet vardagar 07:00 - 18:00.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Mathilda Larsson via epost mathilda.larsson@manpower.se
Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Industrigatan 9, 662 34 Åmål (visa karta
)
662 34 ÅMÅL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Contact
Mathilda Larsson mathilda.larsson@manpower.se Jobbnummer
9757453