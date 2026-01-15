Maskinoperatör till Bistål i Västervik
2026-01-15
Bistål i Västervik är Nordens största leverantör av bistål, en stegformad armering som används i murverk. Våra produkter håller hög kvalitet och finns i flera korrosionsklasser. Vi erbjuder även förbindelsestegar och U-blocksarmeringar. Vi är kända för att hålla en hög kvalitet och leveranssäkerhet.
Verksamheten startade 2001 och vi är idag en del av Ebim-gruppen tillsammans med Joma, Jowema, Runå Verktyg och Scandic Wire.
Vi verkar i en 4 300 kvm stor lokal samt ett lagertält på 960 kvm, vilket gör att vi kan hålla ett omfattande lager för snabba och säkra leveranser till våra kunder.
I vår maskinpark ingår bland annat:
Dragmaskiner
Svetsmaskiner
Rikt- och klippmaskiner
Maskiner för skalväggsstegar och förbindelsestegar
Förzinkningsanläggning
Om rollen
Som maskinoperatör hos oss blir du en viktig del i vår produktion och kommer att arbeta tvåskift i en effektiv och välorganiserad miljö tillsammans med ett härligt team.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Riktning och klippning av material
Svetsning
Truckkörning
Maskinövervakning och enklare tekniskt underhåll
Övriga arbetsuppgifter inom produktionen
Vi söker dig som:
Tidigare erfarenhet som maskinoperatör
Har truckkort
Har traverskort
Är tekniskt kunnig och gillar att skruva samt lösa problem
Trivs med att arbeta skift
Är noggrann, ansvarstagande och bidrar till en positiv och säker arbetsmiljö
Är du den vi söker? Skicka din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jennie@joma.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bistål maskinoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bistål i Västervik AB
(org.nr 556612-6081)
Fridkullagatan 5 (visa karta
)
593 62 VÄSTERVIK Kontakt
HR
Jennie Johansson jennie@joma.se 0370-325254 Jobbnummer
9686995