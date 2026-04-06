Maskinoperatör materialhantering
2026-04-06
Maskinoperatör - materialhantering
Detta är en roll för dig som trivs med ett praktiskt och fysiskt arbete i en produktionsmiljö. Du kommer att arbeta med automatsåg samt hantera stålmaterial med hjälp av truck och travers. Arbetet innebär ett stundtals högt tempo och kräver att du är bekväm med att ta i när det behövs. Här passar du som uppskattar ett aktivt arbete och vill bidra till ett effektivt och välfungerande produktionsflöde.
Om rollen
I denna tjänst kommer du att
Som maskinoperatör hos Dahlström Guide Tech arbetar du med att övervaka och programera en automatsåg för kapning av stålmaterial. Rollen innefattar även ett aktivt ansvar för materialhantering där du använder truck och travers för att transportera, lasta och positionera material från materiallager. Du säkerställer att produktionen flyter effektivt och att arbetet utförs med hög kvalitet och enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
Drift och övervakning av automatsåg för stål
Kapning av material enligt ritningar och specifikationer
Materialhantering med truck och travers
Påfyllning och borttransport av material i produktionen
Kvalitetskontroller och enklare mätningar
Dagligt underhåll och tillsyn av maskin och utrustning
Bidra till ordning och reda på arbetsplatsen
Kvalifikationer (kan anpassas)
Erfarenhet av industriarbete eller maskinoperatörsroll
Truckkort (krav eller meriterande)
Traverskort (meriterande)
God förståelse för ritningar och mått
Noggrann och säkerhetsmedvetenDina personliga egenskaper
Ansvarstagande och strukturerad
Praktiskt lagd och lösningsorienterad
Samarbetsvillig men kan arbeta självständigt
Trivs med att arbeta fysiskt
Flexibel och initiativtagandeOm företaget
Dahlström Guide Tech grundades 1998 och är ett familjeägt teknikföretag med lång erfarenhet inom avancerad CNC-bearbetning. Vi utvecklar och tillverkar högprecisions ledarutrustning samt utför kvalificerad legotillverkning med fokus på valsverksindustrin. Vår verksamhet präglas av teknisk kompetens, hög kvalitet och nära samarbete med våra kunder, där varje komponent tillverkas med höga krav på precision, driftsäkerhet och leveranssäkerhet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: pontus@guidetech.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinoperatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dahlström Guide Tech AB
(org.nr 556552-6356), https://www.guidetech.se/
Kuskgatan 5 (visa karta
)
777 50 SMEDJEBACKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Pontus Dahlström pontus@guidetech.se +46736549705 Jobbnummer
9838332