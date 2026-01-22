Maskinoperatör
Vi söker en engagerad och noggrann maskinoperatör till vår samarbetspartner, en ledande industriföretag inom mekaniska splits- och lyftlösningar. Är du tekniskt intresserad, noggrann och vill arbeta i en stabil produktionsmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig!
Som maskinoperatör blir du en viktig del av produktionsteamet. Du ansvarar för att köra och övervaka maskiner, byta och ställa in maskinverktyg samt säkerställa att tillverkningen håller hög kvalitet och flyter effektivt. Du följer givna instruktioner och rutiner, utför kvalitetskontroller och bidrar till ordning, säkerhet och ett smidigt arbetsflöde. Rollen innebär även att du identifierar och rapporterar eventuella avvikelser, samt samarbetar med kollegor och arbetsledning för att optimera produktionen.
Start: Omgående
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, dagtid mån-fre 07.00-15.30
Anställningsform: Detta är en konsultuppdrag till att börja med, med syfte att gå över och bli anställd hos vår samarbetspartner, under förutsättning att allt fungerar bra.
• Erfarenhet som maskinoperatör eller bitbytare, eller arbete inom industri/produktion är meriterande
• Tekniskt intresse och god maskinförståelse
• Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
• God samarbetsförmåga och flexibel inställning
• Behärskar svenska i tal och skrift
Vi söker dig som har erfarenhet av maskinarbete eller bitbyten, eller annan erfarenhet inom industri/produktion. Du har ett tekniskt intresse, god maskinförståelse och är noggrann, kvalitetsmedveten samt tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med ett mindre engagerat team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och uppmuntrar kvinnor till att söka tjänsten. Vi erbjuder trygga villkor enligt kollektivavtal, personlig kontakt och stöd från LN Personal genom hela anställningen, samt chansen att utvecklas i ett internationellt och väletablerat företag.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
