Maskinoperatör
2026-01-05
Är du en kommunikativ, lösningsorienterad och kreativ person? Då har vi tjänsten för dig!
Just nu söker vi efter en maskinoperatör till en av våra kunder utanför Ronneby.
Du som söker bör bo i närområdet då tjänsten kan komma att leda till en anställning hos kund.
Dina arbetsuppgifter kommer innebära att köra, justera och övervaka maskiner för träbearbetning, genomföra kvalitetskontroller och säkerställa att produktionen uppfyller kraven. Du behöver inte ha en tidigare längre erfarenhet då upplärning sker på plats. Du som person är social, har en god samarbetsförmåga och är driven för att ta sig an nya arbetsuppgifter.
Start: Omgående
Arbetstider: 2-skift.Profil
Tidigare industrivana
Meriterande med truckkort
Körkort B Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
