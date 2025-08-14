Maskinoperatör
Är du en noggrann och tekniskt intresserad person som vill arbeta i en modern produktionsmiljö på Siemens Energy i Finspång? Då kan du vara den vi söker. Just nu letar vi efter maskinoperatörer för anställning i höst/vinter 2025.
Som maskinoperatör kommer du att arbeta med manuella maskiner i en avancerad produktionsmiljö. Ditt fokus ligger på att utföra skärande bearbetning med hög precision och kvalitet. Du kommer bla. att arbeta med Manuell maskinbearbetning efter ritning och instruktioner.
samt att Utföra kvalitetskontroller och mätningar. Du kommer också arbeta med omarbetning av komponenter vid avvikelser. Materialhantering sker med truck och travers, så tjänsten kräver truck och traverskort.
Vi söker dig som är ansvarsfull, strukturerad och har ett starkt säkerhetstänk. Du är van att arbeta både självständigt och i team.
Ansvarsområden
Manuell maskinbearbetning: Arbeta med manuella maskiner för att bearbeta material enligt ritningar och instruktioner.
Utföra mätningar och kontroller för att säkerställa att komponenter håller hög precision och kvalitet.
Hantera och korrigera avvikelser som upptäcks under produktionen.
Materialhantering: Använda truck och/eller travers för att flytta material inom arbetsområdet.
Följa säkerhetsföreskrifter och hantera tunga detaljer på ett säkert sätt.Kvalifikationer
Erfarenhet som maskinoperatör inom industriell produktion.
God kunskap inom ritningsläsning och kunskap om mätteknik.
Vana att arbeta med höga krav på precision och kvalitet.
Truck- och/eller traverskort är ett krav för tjänsten.
Högt säkerhetstänkOm företaget
Randstad
