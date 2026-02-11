Maskinförare, växtodlingsförsök
Vi söker dig med ett stort intresse för maskiner och framtidens lantbruk och som vill arbeta i ett engagerande team med högt tempo och många skratt. Vi erbjuder dig en spännande möjlighet att få ett utvecklande arbete hos en arbetsgivare med lång erfarenhet och mycket kunskap. Välkommen till oss på Hushållningssällskapet Skåne!
Hushållningssällskapet Skåne har under 200 år varit delaktiga i utvecklingen av Sveriges lantbruk vilket gör oss till en trygg och stabil arbetsgivare med mycket kunskap. Vi är lantbrukarnas stöd och bedriver en mycket välrenommerad fältförsöksverksamhet med ca 450 försök om året, där kvalitet och utveckling är ledstjärnor.
Om tjänsten
Hushållningssällskapet Skånes fokus är att utföra växtodlingsförsök med hög vetenskaplig kvalitet med modern utrustning i alla tänkbara grödor till nytta och lönsamhet för svenskt lantbruk. Hos oss får du därmed en spännande roll där utgångspunkten i ditt arbete är att sträva efter kvalitet och effektivitet i alla led.
Som maskinförare hos oss arbetar du huvudsakligen med att köra och hantera lantbruksmaskiner, även maskinservice och reparationer förekommer. Det är ett omväxlande arbete där varje dag är unik och utmaningarna är många. Vi genomför fältförsök inom bland annat sortprovning, växtskydd, ogräskontroll, växtnäring, jordbearbetning med mera.
Du kommer att ingå i ett team som arbetar tätt tillsammans.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och roligt arbete med varierande uppgifter under året beroende på säsong. Hos oss får du dessutom möjlighet att vara delaktig i att utveckla framtidens lantbruk!
Om dig
För att lyckas och trivas hos oss har du en lantbruksutbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. B-körkort är ett krav för tjänsten, BE är önskvärt. Har du god kunskap av att framföra lantbruksmaskiner och sprutcertifikat ser vi det som starkt meriterande. Om du inte har sprutcertifikat ska du kunna tänka dig att ta det. Det är även meriterande om du har erfarenhet av maskinservice sedan tidigare.
Som person har du ett maskinintresse med en nyfikenhet och vilja att lära. Vidare ser vi att du dessutom har ett stort intresse för växtodling/lantbruk. Du är noggrann, engagerad och kvalitetsmedveten. Du har förmåga och trivs med att jobba både självständigt och tillsammans med andra. Självklart är du driven och gillar utmaningar.
Placering: På vår försöksstation på Österlen alternativt i Kristianstad.
Tjänsten inleds som en provanställning under 6 månader
Frågor om tjänsten? Ring oss gärna så berättar vi mer.
Andreas Andersson, fältförsöksledare, 010-4762054, andreas.andersson@hushallningssallskapet.se
Anna Kristensson, fältförsöksledare, 010-4762048, anna.kristensson@hushallningssallskapet.se
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer
Lantbruksutbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
B-körkort
Meriterande
BE-körkort
God kunskap av att framföra lantbruksmaskiner
Sprutcertifikat
Erfarenhet av maskinservice
Om arbetsgivaren - Hushållningssällskapet Skåne
Hushållningssällskapet Skåne är en oberoende medlemsorganisation och ett av 15 Hushållningssällskap i Sverige, med över 200 års erfarenhet av att utveckla de gröna näringarna och bidra till en hållbar och konkurrenskraftig landsbygd. Vi erbjuder rådgivning inom lantbruk, trädgård och skog, driver fältförsök och markkartering, samt utvecklar digitala lösningar som stärker framtidens jordbruk. Genom våra naturbruksgymnasier utbildar vi nästa generation lantbrukare och sprider kunskap via kurser, konferenser och nätverk. Vi driver utvecklingsprojekt som omsätter forskning till praktisk nytta och dessutom konferensverksamhet på Bjärsjölagårds slott. Vår vision är en levande landsbygd med ett växande näringsliv - där kunskap, innovation och engagemang gör verklig skillnad.
