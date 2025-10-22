Maskinförare

PS Entreprenad Sverige AB / Jordbruksjobb / Södertälje
2025-10-22


Maskinförare sökes - vinterarbete med skottning och sandning
Vi söker en erfaren och ansvarstagande maskinförare inför vintersäsongen. Du kommer att köra maskin för att snöröja och sanda gång- och cykelvägar, samt bidra till att våra områden hålls säkra och framkomliga under vintermånaderna.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav)

Har god körvana och erfarenhet av maskinkörning, gärna med redskap för snöröjning och sandning

Är noggrann, självständig och pålitlig

Trivs med att arbeta utomhus och kan hantera tidiga morgnar eller oregelbundna arbetstider vid snöfall

Vi erbjuder ett ansvarsfullt och varierande arbete i ett engagerat team där kvalitet och säkerhet står i fokus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: ali@poolspa.se

Arbetsgivare
PS Entreprenad Sverige AB (org.nr 559357-0053)
forskargatan (visa karta)
151 36  SÖDERTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Södertälje

Kontakt
Personalchef
Ali Mozil
ali@poolspa.se
0763240371

Jobbnummer
9570066

