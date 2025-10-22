Maskinförare
PS Entreprenad Sverige AB / Jordbruksjobb / Södertälje Visa alla jordbruksjobb i Södertälje
2025-10-22
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PS Entreprenad Sverige AB i Södertälje
, Nyköping
eller i hela Sverige
Maskinförare sökes - vinterarbete med skottning och sandning
Vi söker en erfaren och ansvarstagande maskinförare inför vintersäsongen. Du kommer att köra maskin för att snöröja och sanda gång- och cykelvägar, samt bidra till att våra områden hålls säkra och framkomliga under vintermånaderna.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (krav)
Har god körvana och erfarenhet av maskinkörning, gärna med redskap för snöröjning och sandning
Är noggrann, självständig och pålitlig
Trivs med att arbeta utomhus och kan hantera tidiga morgnar eller oregelbundna arbetstider vid snöfall
Vi erbjuder ett ansvarsfullt och varierande arbete i ett engagerat team där kvalitet och säkerhet står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: ali@poolspa.se Arbetsgivare PS Entreprenad Sverige AB
(org.nr 559357-0053)
forskargatan (visa karta
)
151 36 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje Kontakt
Personalchef
Ali Mozil ali@poolspa.se 0763240371 Jobbnummer
9570066