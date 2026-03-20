Maskinbyggare
2026-03-20
Ta nästa steg i din tekniska karriär! CME i Kungälv söker maskinbyggare till en varierad roll i en nybyggd monteringsverkstad med stark teamkänsla.

Publiceringsdatum 2026-03-20

Arbetsuppgifter
CME AB fortsätter att utvecklas och söker nu fler maskinbyggare till sin monteringsverkstad i Kungälv. Hos CME arbetar du i ett engagerat team där ni tillsammans bygger och monterar avancerade slipmaskiner för bergsborr från grunden.
Arbetet är varierande och innefattar flera moment i maskinbyggnadsprocessen.
• Maskinbyggarna bygger en maskin helt från grunden och monterar alla delar så som mekanik, hydraulik, pneumatik, el osv fram till färdig maskin. Du arbetar dagtid med flextid i en nybyggd verkstadsmiljö tillsammans med erfarna kollegor.
Arbetet kräver god teknisk förståelse och ett intresse för maskinbyggnation. Gillar du att arbeta med händerna och gillar att bygga lego och/eller mekano är detta ett jobb för dig.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och trivs med praktiskt arbete i verkstadsmiljö. Du är en lösningsorienterad person som tycker om att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Gymnasial utbildning
Grundläggande kunskaper inom mekanik
God förmåga att läsa ritningar och tekniska underlag
Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och har ett logiskt tänkande när du löser tekniska problem. Du är också en lagspelare som bidrar till ett positivt arbetsklimat.
CME i är ett rökfri arbetsplats.
Meriterande är:
TruckkortKörkortskrav
Kunskaper i engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: thomas.lovstrom@cme.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Construction-Mining-Equipment AB
(org.nr 556196-4189)
Banebergsgatan 9 (visa karta
)
442 40 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
CME, Construction-Mining-Equipment AB Kontakt
VD
Thomas Lövström thomas.lovstrom@cme.se 0706540816 Jobbnummer
9811203