Maskin Operatör / Lager Personal
United Gross i Sverige AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2025-08-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos United Gross i Sverige AB i Malmö
Vi söker Maskinoperatör / Lagerarbetare
Vill du bli en del av ett växande företag där vi satsar på människor som vill utvecklas? Vi är en av Sveriges största grossist inom livsmedel. Vi söker nu nya medarbetare till vårt team - som deltid maskinoperatör samt lagerarbete.Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Som maskinoperatör eller lagerarbetare hos oss blir du en viktig del av produktionen och logistiken. Arbetet kan vara fysiskt och stundtals tungt, men ger mycket tillbaka i form av gemenskap, ansvar och utveckling.
Vi erbjuder intern utbildning, så tidigare erfarenhet är inget krav - det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära dig.
Vi söker dig som är:
Ambitiös och vill utvecklas i din yrkesroll
Utåtriktad och bidrar till en god arbetsmiljö
Noggrann och ansvarsfull
Fysiskt uthållig och trivs med varierande arbetsuppgifter
Meriterande men inget krav:
Truckkort
Erfarenhet av lager- eller produktionsarbete
Vi erbjuder:
Intern utbildning och introduktion
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats med god sammanhållning och framåtanda
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Mejla in ditt cv > info@ugfactory.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
E-post: info@ugfactory.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare United Gross i Sverige AB
(org.nr 556792-2710)
Bariumgatan 14 (visa karta
)
213 64 MALMÖ Jobbnummer
9470111