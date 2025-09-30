Marknadsstrateg
Region Uppsala / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
2025-09-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Trafik och samhälle
Trafik och samhälle är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. På vår förvaltning arbetar cirka 120 medarbetare. Vår verksamhetsidé är att utveckla och bedriva hållbara transporter för ett växande Uppsala län. Vi utvecklar bland annat infrastrukturen och kollektivtrafiken inom länet. Under varumärket UL bedrivs kollektivtrafik i samarbete med upphandlade trafikföretag. Våra medarbetare har en stor bredd av kompetenser och arbetar bland annat med verksamhetsutveckling, upphandling, samhällsplanering, trafikplanering, systemförvaltning, ekonomi, kommunikation, försäljning och kundtjänst.
Vår verksamhet
Tjänsten tillhör enheten Affärsutveckling, en del av Marknadsavdelningen. Enheten Affärsutveckling arbetar med strategisk utveckling inom områdena försäljning, resenärsinformation och kundservice. Gemensamt för alla områden är målsättningen att driva en tjänsteutveckling som bidrar till att öka intäkterna och skapa en attraktiv kollektivtrafik i en växande region. Som Marknadsstrateg har man en central roll i utvecklingen av våra tjänster med utgångspunkt i förvaltningens målsättning om ökade marknadsandelar, attraktiv kollektivtrafik och ökad kundnöjdhet.
Ditt uppdrag
Det som är spännande med denna tjänst som Marknadsstrateg är möjligheten att driva och påverka arbetet med UL:s biljettförsäljning, biljettsortiment, prissättning och försäljningskanaler. Att ta fram effektiva modeller och strategier som leder mot verksamhetens övergripande mål blir en viktig del av arbetet. Tjänsten har stort fokus på utveckling inom områdena biljettutbud, affärsregler, marknadsbearbetning och externa samarbeten. Att analysera resande- och intäktsutvecklingen och utifrån resultatet föreslå förändringar är en central del av rollen. I arbetet har ingår även att förankra beslutsunderlag med såväl förvaltningsledningen som den politiska nivån. Rollen innebär även samverkan med såväl länets kommuner, andra regioner, leverantörer, samarbetspartners samt branschkollegor.Publiceringsdatum2025-09-30Profil
Vi söker dig med ett gediget intresse av samhällsutvecklingsfrågor och som har förmågan att se helheten och vår roll i ett större sammanhang. Du har en högskoleexamen med inriktning ekonomi och marknadsföring eller motsvarande kunskaper som du anskaffat dig genom arbetslivet. Du har arbetat i minst fem år och har en god vana att projektleda.
Din styrka är att omvandla analys till praktisk implementation och långsiktig påverkan. Du har mycket god systemvana från främst Excel samt kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Som person kommunicerar du tydligt, enkelt och effektivt samt skiljer tydligt på fakta och egna åsikter. Du är initiativtagande söker feedback och använder den för att utveckla vårt erbjudande och våra samarbeten. Du söker också möjligheter att påverka andra och är rak och beslutsam i din kommunikation, samtidigt som du visar respekt för andra människors behov. Du har en förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett realistiskt sätt och förutser problem och skapar alternativa planer för att minimera effekten av dem.
Det är meriterande med erfarenhet av politisk verksamhet och politiska ärendeprocesser.
Vi erbjuder
Tjänsten är tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.
Vårt moderna kontor ligger mitt i centrala Uppsala, i direkt anslutning till Uppsala resecentrum. Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska ha det bra. Så att man kan känna sig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Förutom att vi har ett av Sveriges bästa kollektivavtal erbjuder vi subventionerade UL-biljetter och ett förmånligt friskvårdsbidrag. Vi vill också erbjuda våra medarbetare en flexibel arbetsplats. Därför ger vi dig möjligheten att välja mellan flextid eller förtroendetid, och möjlighet till att arbeta hemifrån.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Nikodemus Kyhlén, nikodemus.kyhlen@regionuppsala.se
, 018-6122906
För Vision Emma Hagberg, emma.h.hagberg@regionuppsala.se
, 018-6174815
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KTF15/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9532165