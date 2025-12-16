Marknadsförare
2025-12-16
Vill du inspirera framtidens studenter och stärka vår position som förstahandsvalet för utbildning?
Information om avdelningen
Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt och operativt med Chalmers varumärke, skapar nationellt och internationellt genomslag för nya forskningsrön, stödjer studentrekryteringen med kommunikations- och marknadsaktiviteter samt stödjer samverkan med samhälle och näringsliv genom bland annat konferenser och event. Avdelningen ansvarar för planering och genomförande av effektiv kommunikation till medarbetare, studenter och alumner.
Beskrivning av tjänsten
Som marknadsförare med fokus på studentrekrytering får du en central roll i att planera, producera och följa upp insatser som skapar engagemang och väcker intresse för våra utbildningar och attraherar rätt studenter - både inom och utanför Sverige.
Du kommer att tillsammans med kollegorna i teamet arbeta med:
• Planering och genomförande av kampanjer och aktiviteter i olika kanaler (digitalt, sociala medier, event, print).
• Producera målgruppsanpassat innehåll - text, bild och enklare film - till kampanjer, webb, presentationer och sociala kanaler.
• Arbeta datadrivet med målgruppsinsikter, analys och uppföljning av kampanjresultat.
• Vara delaktig i våra rekryteringsaktiviteter såsom mässor och event.
• Samarbeta nära kollegor, studenter och externa partners för att skapa relevanta och attraktiva insatser.
Tjänsten kan innefatta resor för att möta studenter vid olika aktiviteter. Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Nödvändiga utbildningar och erfarenheter
• Högskole- eller universitetsutbildning inom marknadsföring.
• Digital kompetens och god vana att arbeta med webb, SEO, GEO, sociala medier och digital annonsering.
• Erfarenhet av målgruppsstyrd kommunikation.
• God förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt och skapa innehåll som engagerar.
• Mycket goda språkkunskaper i engelska och svenska.
Meriterande erfarenheter och färdigheter:
• Erfarenhet av CRM och market automation.
• Erfarenhet av mässor och event.
• Erfarenhet av kommunikations- och marknadsföringsplanering.
• Erfarenhet av arbete inom utbildningssektorn - med varumärkesbyggande kampanjer, målgruppsstyrda kampanjer eller rekryteringskommunikation mot målgrupp unga/unga vuxna.
• Erfarenhet av att arbeta med marknadsföring internationellt.
• Erfarenhet av projektledning.
Vi söker dig som är:
Kreativ, nyfiken och idérik - du följer utvecklingen inom digital kommunikation och hittar engagerande sätt att nå unga målgrupper och gillar att testa nya format och koncept.
Stark kommunikatör - du uttrycker dig tydligt och målgruppsanpassat, både i text och muntligt.
Strukturerad och självgående - Du planerar och prioriterar effektivt, du ser helheten, håller deadlines och driver arbetet framåt - även när mycket händer samtidigt.
Analytisk och insiktsdriven - du förstår målgruppernas behov och använder erfarenhet och data för att utveckla kampanjer och fatta smarta beslut.
Samarbetsorienterad och prestigelös - du trivs i team, bidrar till ett öppet och kreativt klimat och är flexibel i hur du löser uppgifter.
Anställningsform
12 månaders vikariat med start mars 2026, omfattning 100%.
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
• Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
• Semester upp till sju veckor per år.
• Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
• Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
CV
Personligt brev
• 1-2 sidor
Övrigt (valfritt)
• Eventuella intyg, betyg etc.
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Vid frågor, vänligen kontakta
Cecilia Hillman, Enhetschef Student- och alumnrelationer, Kommunikationsavdelningen. cecilia.hillman@chalmers.se
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez - framåt.
