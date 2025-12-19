Marknadschef Till Nääs Fabriker
Ernst Rosén AB är det göteborgska fastighetsbolaget som förvärvade och utvecklar det historiska området Nääs Fabriker utanför Lerum, en plats som ursprungligen var ett bomullsspinneri och som nu är en mångsidig destination med hotell, restauranger, butiker (som den kända Bomullsfabriken) och annan verksamhet. Rosén AB har ägt området sedan 1990 och arbetar med att varsamt förvalta och utveckla det till ett levande besöksmål och en plats för upplevelser. Läs mer på www.nääsfabriker.se
Vill du ta ett starkt varumärke och en unik destination till nästa nivå genom att skapa innehåll som engagerar, bygger varumärke och driver affär? Hos oss får du arbeta med Destination Nääs - en av Sveriges mest inspirerande upplevelsedestinationer - där historia möter framtid, och där marknadsföring gör verklig skillnad. Redo att sätta avtryck?
Om rollen
Som Marknadschef på Nääs Fabriker får du en central och affärsnära roll med uppdrag att driva tillväxt och maximera försäljning genom träffsäker, kreativ och datadriven marknadsföring. Du ansvarar för bolagets övergripande marknadsstrategi, marknadsplan och budget - från idé till genomförande, aktivering och uppföljning. I nära samarbete med sälj och övriga funktioner säkerställer du att vår kommunikation, våra kampanjer och våra upplevelser får rätt genomslag och kraft samt följer befintlig varumärkesstrategi och grafiska profil. Du har personalansvar för en person som arbetar som event och marknadskoordinator, rapporterar direkt till VD och ingår i bolagets ledningsgrupp. Tjänsten är placerad på Nääs Fabriker.
Dina arbetsuppgifter innebär bl.a.
• Utveckla och implementera Nääs Fabrikers kommersiella marknadsstrategi
• Ansvara för varumärkespositionering, kampanjer och kommunikation i samtliga kanaler
• Driva varumärkesbyggande och försäljningsdrivande aktiviteter
• Säkerställa nära samarbete med sälj och övriga team för maximal tillväxt
• Följa upp, analysera och optimera marknadsinsatser kontinuerligt
• Ansvara för marknadsbudget, kostnadsuppföljning och effektmätning
• Operativt driva och genomföra marknadsaktiviteter för Nääs Fabrikers varumärken
• Planera, producera och publicera content i sociala medier och digitala kanaler
• Skapa foto-, video- och textinnehåll anpassat för olika målgrupper och tonaliteter
• Sätta upp, hantera och optimera digitala kampanjer i Meta, TikTok och LinkedIn
• Arbeta med nyhetsbrev, CRM och enklare SEO
• Uppdatera och utveckla webbplatser med relevant innehåll
• Följa upp, analysera och optimera marknadsinsatser och kampanjer
Vem är du?
Du är en driven marknadsförare med stark genomförandekraft och ett skarpt öga för både helhet och detaljer. Du trivs i ett operativt arbetssätt med högt tempo och stor variation, och tvekar inte att själv kavla upp ärmarna - oavsett om det handlar om att filma en Reel, skriva engagerande copy eller sätta upp och optimera en kampanj. Samtidigt har du ett strategiskt perspektiv och en tydlig förståelse för hur content, kampanjer och digital närvaro bidrar till övergripande affärsmål. Du är en trygg och tydlig kravställare som inspirerar, coachar och samarbetar effektivt med både interna och externa parter. I allt du gör har du alltid kundens och affärens bästa i fokus - du drivs av att skapa affärsnytta och identifiera nya affärsmöjligheter.
Vi tror att du har:
• Minimum 5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av både strategisk och operativ marknadsföring, gärna inom upplevelse, retail eller annan konsumentnära bransch
• Gedigen vana av arbete med sociala medier, digital annonsering och contentproduktion
• Förmåga att skapa foto, video och copy anpassat för olika varumärken och målgrupper
• Erfarenhet av annonsering i Meta, TikTok och LinkedIn
• God förståelse för hur marknadsföring driver affär och försäljning
• Ett kreativt, strukturerat och självgående arbetssätt
Vi erbjuder
• En nyckelroll med stort inflytande och beslutsmandat
• Möjlighet att arbeta med ett starkt varumärke och en unik destination
• En kreativ, entreprenöriell och prestigelös miljö
• Chansen att vara med och forma framtiden för Destination Nääs
Ansökan/Kontakt
Vi samarbetar med rekryteringsföretaget Your Talent, ansök på www.yourtalent.se
För ytterligare information kontakta rekryteringskonsult Johan Sjöberg på 0761-709851 eller via mail johan.sjoberg@yourtalent.se
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Detta är ett heltidsjobb.
