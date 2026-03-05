Markförvaltare
2026-03-05
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
På Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får du arbeta med kommunens fysiska planering och utveckling, samtidigt som du gör skillnad genom myndighetsutövning och rådgivning inom miljö, bygg, livsmedel, smittskydd och mycket mer. Hos oss kombineras strategiskt tänkande med operativt arbete - allt för att skapa en trygg och hållbar miljö för dagens och framtidens Enköpingsbor.
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobbPubliceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Som markförvaltare kommer du ansvara för förvaltning och utveckling av kommunens markinnehav. Du kommer att ansvara för upplåtelser, servitut och lantmäteriförrättningar och arbeta brett med markförvaltningsfrågor ur ett tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Arbetet innebär många kontakter med markägare, arrendatorer, företag, kommuninvånare, tjänstemän och politiker, företrädare för näringslivet och kollegor inom kommunen
I den här rollen får du huvudansvar för kommunens arrenden, tomträtter och övriga nyttjanderätter. Med ett helhetsansvar för juridik och ekonomi upprättar du nya avtal och förvaltar upplåtelserna.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot lantmäteri, fastighetsjuridik, samhällsbyggnad, samhällsplanering eller annan utbildning vi bedömer likvärdig.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet och kunskap inom:
* Arrenden och tomträtter med tillhörande lagstiftning
* Avtalshantering
* Fastighetsjuridik
* Fastighetsekonomi och värdering
* Politisk styrd organisation
Vi lägger stor vikt på dina personliga kvaliteter och värderar att du är strukturerad, lösningsorienterad och har god samarbetsförmåga.
Det är viktigt att du har lätt att kommunicera och att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du har förmågan att se helheten samtidigt som du kan detaljerna.
Då det förekommer resor i tjänsten är B-körkort ett krav.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter" https://enkoping.se/foretag-och-arbete/jobba-i-enkoping/kommunen-som-arbetsgivare.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309366". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Mark och exploateringschef
Anna Ahrling anna.ahrling@enkoping.se 0717626950 Jobbnummer
9778217