Markförhandlare till Teknikstöd
Vatten och Avfallskompetens i Norr AB / Lantmätarjobb / Umeå Visa alla lantmätarjobb i Umeå
2025-08-20
Vakin söker en Markförhandlare till Teknikstöd!
Vill du vara med och bygga det växande Umeå? Tycker du om teknik- och avtalsfrågor? Då kanske du är vår nya markförhandlare!
Vi erbjuder en spännande och utvecklande roll där du får möjlighet att bidra till en hållbar VA-infrastruktur i en växande region.
Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö med engagerade kollegor och ha möjlighet att påverka och utveckla vårt arbete inom VA-teknik.
I rollen kommer du huvudsakligen att arbeta med:
- Markförhandlingar med fastighetsägare, avseende tillträde till mark för ledningsdragningar i arbetet med att säkra upp servitut/ledningsrätter - såväl nya som äldre.
- Bereda fastighetsförvärv/-försäljningar i samarbete med berörda avdelningar inom Vakin.
- Arbete med värderingsmodeller och följa upp att nivåerna ligger på skälig nivå.
- Agera stöd för projektledare och utredningsingenjörer vad gäller ledningsdragning.
- Att medverka vid kunskapsspridning inom fackområdet.
- Att driva, följa upp samt initiera förbättringsförslag avseende bolagets fastighetsbestånd samt fastighetsrättsliga processer.Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
Vi söker dig med minst 3 års universitetsutbildning med inriktning mot samhällsplanering eller liknande och har kunskap och erfarenhet av avtalshantering inom arbetsområdet. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och innehar B-körkort. Vi ser det som meriterande om du har utbildning inom VA-juridik, Lantmäteri och Väg & Vatten samt kunskap inom vattentjänstlagen, ledningsrättslagen, exproprieringslagen och plan- och bygglagen.Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och förstår de fackmässiga aspekterna av arbetet bra. Du samarbetar väl med andra och är lyhörd och smidig i ditt sätt att relatera till dem. Du arbetar på till projekt är avslutade eller resultat uppnådda och du har mod att agera efter din egen övertygelse, samt är duktig på att övertyga andra.
Vad vi kan erbjuda dig
Vakin är en trygg och stabil arbetsplats med många förmåner och utvecklingsmöjligheter, allt för att du ska trivas och växa hos oss. Vi erbjuder kompetensutveckling genom utbildningar och lärande i arbetet. Vi har ett aktivt kunskapsutbyte inom Vakin och i nätverk med kollegor runt om i landet.
På Vakin har vi förmåner som underlättar för dig att få balans mellan arbete och fritid. Du har bland annat ett arbetstidskonto för ledighet utöver din semester, möjlighet att distansarbeta någon dag i veckan, flextid och arbetstidsförkortning under sommarmånaderna.
Vår personalförening har ett brett utbud av aktiviteter för en trivsam och frisk arbetsplats där vi möts över avdelningarna. Vi har ett friskvårdsfokus med hälsocoach, pass på arbetstid, friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag.
Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet krävs en godkänd säkerhetsprövning för att få tillträda tjänsten på en del befattningar. Som ett led i vårt säkerhetsarbete kommer slutkandidat i de befattningarna att efter sitt godkännande omfattas av en bakgrundskontroll samt säkerhetsintervju.
Vid frågor eller mer information om tjänsten kan du kontakta någon av oss:
Franziska Lindberg, Rekryterande chef 076-127 60 10
Lina Edström, HR-Specialist 070-388 92 17
Mer information om Vakin hittar du https://www.vakin.se/omvakin.4.71c1e048182ec6b2167407d.html.
Välkommen med din ansökan!
Vi är Vakin
Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Umeå, Vindeln och Nordmalings kommun. Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfallsresurser. För att lyckas med detta behöver vi ha en hög kompetens och samverka för en hållbar utveckling i regionen. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället! Ersättning
